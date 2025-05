Apuestas ilegales: sigue el escándalo del fútbol sanjuanino

Frente a este escenario, la Liga tomó la decisión de suspender la fecha siguiente del torneo. Ese impasse fue aprovechado para avanzar en la recolección de pruebas, las cuales serán presentadas ante la Justicia el próximo lunes por los abogados de la Liga Sanjuanina. La investigación en curso apunta a una red que involucraría a una cifra considerable de futbolistas, árbitros, dirigentes y entrenadores.

La situación escaló aún más el jueves, cuando se conoció la renuncia de casi todos los integrantes de la Comisión de Neutrales de la LSF, en medio de un conflicto con parte de las autoridades de la Liga. El detonante fue la designación de los árbitros para la fecha 12, realizada en la noche del miércoles, donde fueron sorteados Gabriel González y Pablo Núñez. Ambos son árbitros nacionales que estarían bajo investigación por el escándalo de las apuestas y que ya habían sido suspendidos por el Consejo Federal tras actuaciones polémicas en el Federal A.

Ante la negativa de la entidad de fútbol local para que González y Núñez dirijan esa jornada, la Comisión de Neutrales expresó su disconformidad y decidió presentar la renuncia, profundizando aún más la crisis dirigencial.

Además, la Liga también dejó afuera a otros siete árbitros que no aprobaron el examen físico realizado esta semana en el predio La Granja. Entre ellos se encuentra el propio Preziosa, junto a Sebastián Fernández, Diego Gaillez, Gretel Maldonado, María Marconi, Nelson Pérez y Sergio Zepeda. De más de 100 jueces evaluados, 53 aprobaron la prueba.

Luego de todo este escenario planteado, se le suma un nuevo capitulo; desde ASAIC una de las asociaciones con mayor poder y representacion, difundieron un comunicado informando que no prestarán sus servicios este fin de semana. EL comunicado de la asociación lleva la firma de Sebastián Preziosa, presidente de la entidad, quien se encuentra suspendido momentáneamente por la Liga, tras no aprobar el examen físico obligatorio realizado esta semana.

En respuesta a eso el presidente de la Liga Sanjuanina Juan Valiente, en una sus escazas declaraciones sobre el tema, aclaró que; “Los árbitros me comunicaron que no adhieren a esa medida, muchos quieren trabajar bien”. Incluso, las designaciones arbitrales confeccionadas el miércoles por la noche no fueron modificadas y se mantienen firmes.