Apertura y Clausura 2026: así se jugará la temporada de la Liga Profesional

image

La actividad comenzará el fin de semana del 25 de enero, fecha correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura. En esa apertura, el interzonal será Aldosivi–Defensa y Justicia, mientras que se destacan cruces como Boca–Riestra, Independiente–Estudiantes, Barracas Central–River y Gimnasia–Racing.

Zonas definidas para 2026

La Zona A del Apertura estará integrada por Boca, Independiente, Talleres, Instituto, Unión, San Lorenzo, Central Córdoba, Estudiantes, Newell’s, Vélez, Platense, Lanús, Gimnasia (Mza.) y Riestra.

La Zona B, por su parte, tendrá a River, Racing, Rosario Central, Belgrano, Tigre, Argentinos, Banfield, Huracán, Estudiantes (Río Cuarto), Sarmiento, Atlético Tucumán, Aldosivi, Barracas Central e Independiente Rivadavia.

Los clásicos ya tienen fecha

El calendario también distribuye los clásicos tradicionales entre Apertura y Clausura. Habrá duelos destacados como:

Huracán–San Lorenzo en la Fecha 4 del Apertura.

Gimnasia–Estudiantes en la Fecha 5.

Newell’s–Rosario Central en la Fecha 8.

Independiente–Racing en la Fecha 13.

River–Boca en la Fecha 15.

En el Clausura se repiten los enfrentamientos, aunque en fechas distintas, incluyendo nuevamente el Superclásico, programado para la Fecha 15, con Boca–River como anfitrión.

image

El Torneo Clausura replica el formato, con sus propias zonas, interzonales y clásicos. La primera fecha tendrá como interzonal central a Defensa y Justicia–Aldosivi, junto con partidos como Deportivo Riestra–Boca, Estudiantes–Independiente, River–Barracas Central y Racing–Gimnasia.

Un calendario cargado y competitivo

Con dos torneos extensos, múltiples clásicos y definiciones por playoffs, la temporada 2026 promete una agenda intensa para los clubes de Primera. La confirmación del fixture permite a los equipos avanzar en la planificación deportiva y logística de un año que estará marcado por cruces frecuentes, viajes largos y presión constante en ambas competencias.