Franco Colapinto realizó una estupenda carrera en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y volvió a los puntos. El piloto argentino finalizó en la octava posición y aumentó cuatro unidades en el torneo. Max Verstappen ganó la carrera y Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón.
Colapinto le ganó la pulseada a Gasly y terminó 8° en el GP de México
Franco Colapinto volvió a los puntos con Alpine en una carrera que se definió el campeonato de pilotos. Kimi Antonelli se quedó con el título de la Fórmula 1.