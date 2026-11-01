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Colapinto le ganó la pulseada a Gasly y terminó 8° en el GP de México

Franco Colapinto volvió a los puntos con Alpine en una carrera que se definió el campeonato de pilotos. Kimi Antonelli se quedó con el título de la Fórmula 1.

Franco Colapinto realizó una estupenda carrera en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y volvió a los puntos. El piloto argentino finalizó en la octava posición y aumentó cuatro unidades en el torneo. Max Verstappen ganó la carrera y Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón.

El argentino largó desde la decimoprimera posición. En los primeros metros hizo una de sus grandes maniobras y adelantó cuatro colocaciones, para quedar 7°.

Con el correr de los giros, cayó algunos lugares hasta llegar al décimo. Sin embargo, varios pilotos ingresaron a los boxes a cambiar los neumáticos y favorecieron al oriundo de Pilar que llegó a estar séptimo nuevamente.

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Colapinto se dirigió a su garaje para cumplir con su parada, pero fue lenta y cayó al P13, atrás de Pierre Gasly, quien más tarde lo dejó pasar.

Valtteri Bottas protagonizó un durísimo accidente en el giro n°45, luego de que se rompa la suspensión delantera izquierda de su Cadillac. Esto provocó la bandera roja en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el relanzamiento, Franco pudo sobrepasar a Oscar Piastri, pero rápidamente el australiano sacó ventaja de su McLaren yse quedó con el 8° lugar.

A falta de 12 vueltas para la bandera a cuadros, Arvid Lindblad recibió un toque por parte de Piastri y terminó chocando contra el muro de contención, generando un nuevo Safety Car.

Con el triunfo de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, el italiano se coronó campeón del mundo de la Fórmula 1.

FUENTE: Carburando

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