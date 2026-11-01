Colapinto le ganó la pulseada a Gasly y terminó 8° en el GP de México

Colapinto se dirigió a su garaje para cumplir con su parada, pero fue lenta y cayó al P13, atrás de Pierre Gasly, quien más tarde lo dejó pasar.

Valtteri Bottas protagonizó un durísimo accidente en el giro n°45, luego de que se rompa la suspensión delantera izquierda de su Cadillac. Esto provocó la bandera roja en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el relanzamiento, Franco pudo sobrepasar a Oscar Piastri, pero rápidamente el australiano sacó ventaja de su McLaren yse quedó con el 8° lugar.

A falta de 12 vueltas para la bandera a cuadros, Arvid Lindblad recibió un toque por parte de Piastri y terminó chocando contra el muro de contención, generando un nuevo Safety Car.

Con el triunfo de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, el italiano se coronó campeón del mundo de la Fórmula 1.