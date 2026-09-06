En Monza, buen punto para Varrone, 10° y otra espectacular victoria para Dürksen

Partiendo desde el 13.° puesto, el piloto de Ingeniero Maschwitz utilizó durante la primera parte de la competencia neumáticos de compuesto súper blando, los cuales cambió antes del décimo giro y ya integraba el Top10 del clasificador hasta que una maniobra riesgosa de Martinius Stenshorne (Rodin) casi trastoca sus planes; por esta situación el noruego fue penalizado.

A pesar de ello, Varrone mantuvo un intenso duelo con Oliver Goethe (MP) quien se defendió y contuvo al argentino junto a Gabriele Mini (MP) y Laurens van Hoepen (Trident) detrás suyo, cruzando en ese orden la meta y terminando a más de 14 segundos del ganador, el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta) quien repitió el triunfo este fin de semana, ahora escoltado por su compañero Rafael Câmara y Noel León (Campos).