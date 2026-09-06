Nicolás Varrone alcanzó el décimo puesto en la carrera principal (Feature Race) de la décima ronda de FIA Fórmula 3 que se desarrolló este domingo en el Autódromo Nazionale Monza, tras una intensa disputa por escalar posiciones en el desarrollo de las 30 vueltas, conduciendo el auto de la escuadra neerlandesa Van Amersfoort Racing.
En Monza, buen punto para Varrone, 10° y otra espectacular victoria para Dürksen
El paraguayo tuvo otra actuación sobresaliente para ganarle el duelo a su compañero brasileño Câmara en Invicta Racing. El mexicano León de Campos fue 3°. El argentino luchó duramente y sumó.