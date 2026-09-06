"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Monza

En Monza, buen punto para Varrone, 10° y otra espectacular victoria para Dürksen

El paraguayo tuvo otra actuación sobresaliente para ganarle el duelo a su compañero brasileño Câmara en Invicta Racing. El mexicano León de Campos fue 3°. El argentino luchó duramente y sumó.

Nicolás Varrone alcanzó el décimo puesto en la carrera principal (Feature Race) de la décima ronda de FIA Fórmula 3 que se desarrolló este domingo en el Autódromo Nazionale Monza, tras una intensa disputa por escalar posiciones en el desarrollo de las 30 vueltas, conduciendo el auto de la escuadra neerlandesa Van Amersfoort Racing.

Partiendo desde el 13.° puesto, el piloto de Ingeniero Maschwitz utilizó durante la primera parte de la competencia neumáticos de compuesto súper blando, los cuales cambió antes del décimo giro y ya integraba el Top10 del clasificador hasta que una maniobra riesgosa de Martinius Stenshorne (Rodin) casi trastoca sus planes; por esta situación el noruego fue penalizado.

A pesar de ello, Varrone mantuvo un intenso duelo con Oliver Goethe (MP) quien se defendió y contuvo al argentino junto a Gabriele Mini (MP) y Laurens van Hoepen (Trident) detrás suyo, cruzando en ese orden la meta y terminando a más de 14 segundos del ganador, el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta) quien repitió el triunfo este fin de semana, ahora escoltado por su compañero Rafael Câmara y Noel León (Campos).

Te puede interesar...

Cabe señalar que el piloto guaraní alcanzó la octava victoria y con ello empata -provisionalmente- el «Olimpo» de triunfadores de FIA F2 junto a los neerlandeses Nyck de Vries y Richard Verschoor, el ruso Artem Markelov y el brasileño Felipe Drugovich; además, tuvo Dürksen cierta fortuna para este resultado exitoso en Italia porque ni bien cruzó la meta su auto tuvo un desperfecto tomando fuego en la parte posterior que fue extinguido presurosamente.

Con respecto a los protagonistas del campeonato, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos) arribó 7.° y mantiene el liderazgo en la tabla anual con 177 puntos y una diferencia de once (11) sobre Câmara y de treinta (30) a Mini; con la suma del último punto de la carrera, Varrone ocupa la 19.ª posición con 15 unidades.

Temas

Te puede interesar