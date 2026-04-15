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Agustín Marchesín sufrió la rotura de ligamento y deberá ser operado

Marchesín debió salir a los 12 minutos del primer tiempo luego de una acción de juego en la que salió a tapar un remate del elenco ecuatoriano.

No todas fueron buenas noticias para Boca, en la noche del martes, con el triunfo del Xeneize sobre Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. La alegría de la victoria tuvo un gran contraste con la durísima lesión del arquero Agustín Marchesín.

Marchesín debió salir a los 12 minutos del primer tiempo luego de una acción de juego en la que salió a tapar un remate del elenco ecuatoriano y, al caer, su rodilla derecha sufrió una torsión inusual. El arquero de Boca de inmediato sintió inestabilidad y, entre lágrimas, esbozó a sus compañeros:"Me rompí la rodilla". Se fue reemplazado por Leandro Brey.

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Dura baja para Boca por la lesión de Agustín Marchesín

Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y será una baja sensible para Boca en lo que resta del año ya que la recuperación del guardametas de 38 años demandará al menos unos 8 meses. Ante Barcelona de Ecuador era el segundo encuentro consecutivo que disputaba Marchesín ya que, previamente, había sufrido un desgarro en el aductor que le impidió estar ante Talleres y Universidad Católica, recién volviendo a reincorporarse ante Independiente.

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