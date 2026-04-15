Agustín Marchesín sufrió la rotura de ligamento y deberá ser operado

Marchesín debió salir a los 12 minutos del primer tiempo luego de una acción de juego en la que salió a tapar un remate del elenco ecuatoriano y, al caer, su rodilla derecha sufrió una torsión inusual. El arquero de Boca de inmediato sintió inestabilidad y, entre lágrimas, esbozó a sus compañeros:"Me rompí la rodilla". Se fue reemplazado por Leandro Brey.

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Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NmMvTaFUIa — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

Dura baja para Boca por la lesión de Agustín Marchesín

Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y será una baja sensible para Boca en lo que resta del año ya que la recuperación del guardametas de 38 años demandará al menos unos 8 meses. Ante Barcelona de Ecuador era el segundo encuentro consecutivo que disputaba Marchesín ya que, previamente, había sufrido un desgarro en el aductor que le impidió estar ante Talleres y Universidad Católica, recién volviendo a reincorporarse ante Independiente.