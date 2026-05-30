El fiscal dijo que la joven habría muerto en la madrugada del domingo 24 de marzo

El cuerpo de la joven fue encontrado este sábado en un sector descampado cercano a barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital cordobesa. La búsqueda se había concentrado en esa zona luego de que cámaras de seguridad y el análisis de antenas telefónicas ubicaran allí al principal sospechoso, Claudio Barrelier, actualmente detenido e imputado en la causa.

Se aguarda que durante la conferencia el fiscal informe los resultados preliminares de las pericias realizadas en el lugar y confirme si habrá modificaciones en la imputación que pesa sobre el acusado.

Agostina habría sido asesinada en la casa de Barrelier

El fiscal Garzón señaló que la hipótesis principal indica que Agostina fue asesinada en la casa del único detenido que tiene la causa hasta el momento.

Sin embargo, luego enfatizó que la investigación continúa abierta y analizan otras posibilidades.

La chica del video era Agostina

El fiscal confirmó que la chica del video que entra a la casa de Barrelier era Agostina Paez y no la hija del detenido.

El fiscal constantemente defiende el trabajo de su investigación ante las preguntas de los periodistas.

La denuncia por la desaparición de Agostina fue presentada el domingo por la mañana

El fiscal explicó que la denuncia fue presentada el domingo 24 de marzo a las 8.24 de la mañana.

Agostina habría sido asesinada en las primeras horas de su desaparición

Garzón explicó que los restos óseos indican que Agostina habría sido asesinada el sábado 23 de marzo por la noche. Más precisamente el domingo 24 ente la 1 y 2 de la mañana.

Garzón: "Desde el primer momento se ordenaron las medidas que corresponden"

El fiscal agregó que no se allanó antes la casa del acusado porque estaban recopilando elementos de prueba que vincularan a Barrelier con la desaparición de Agostina.

"Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas", explicó Garzón. Y agregó que el camino de la investigación lo da la denuncia.

Se vive un clima tenso en la sala.

El móvil del crimen es motivo de investigación

Garzón dijo que el móvil del crimen está en el contexto de por qué Agostina estaba ese día en ese lugar donde se reunió con Barrelier.

Agregó que se investiga el entorno familiar de Agostina.

Garzón: "No hay peor situación que la de un desaparecido"

El fiscal explicó que la investigación continuara con total respeto del proceso penal y que los trabajadores involucrados en la búsqueda de Agostina hicieron su trabajo como si estuviesen buscando a sus propios hijos.

Garzón: "Hay un 98% de posibilidades de que los restos encontrados sean de Agostina"

El fiscal dijo que es altamente probable que los restos encontrados sean de Agostina Paez.

Agregó que las circunstancias del delito estan siendo investigadas y que corresponde analizar todas las posibilidades.

Expresó que el hallazgo de Agostina fue como encontrar "un clavo en un pajal".