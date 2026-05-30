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Tragedia en Rivadavia: una motociclista murió tras chocar contra un camión recolector

La víctima, de 29 años, impactó la parte trasera del rodado mayor en calle Pellegrini y luego dio contra un árbol.

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de una joven motociclista en la mañana de este sábado en el departamento Rivadavia. El hecho ocurrió cerca de las 09:50 horas en calle Pellegrini, entre Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Libertador General San Martín, a la altura del Hotel “Samaná”.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades judiciales como María Estefanía Durán, de 29 años. Al momento del accidente, la joven conducía una motocicleta Maverick 110 cc en sentido Norte-Sur por calle Pellegrini.

Por la misma arteria y en idéntica dirección circulaba un camión Mercedes Benz de recolección de residuos, guiado por Víctor Emilio Navarro Gallardo. El vehículo pesado se dirigía hacia el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) para descargar desechos de poda recogidos previamente en el Barrio Aramburu.

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Según indicaron fuentes de la investigación, al llegar a las inmediaciones del hotel, el camionero disminuyó la velocidad y detuvo la marcha debido a las características de la calzada, la cual es angosta y presentaba ramas de árboles invadiendo parcialmente el camino. Fue en ese instante cuando el conductor del rodado mayor sintió un fuerte impacto en el sector trasero derecho de su vehículo. Tras la colisión por alcance, la motocicleta perdió el control y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la banquina oeste.

moto accidente dos

Como consecuencia de las graves heridas, Durán quedó tendida en el lugar y el personal de emergencias médicas constató que se encontraba sin signos vitales.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 34º, a cargo del Oficial Ayudante Axel Miranda, junto con el Comisario Maximiliano Molina, el Oficial Subinspector Cristian Romero y el Cabo Morán. Al camionero se le practicó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo.

Por parte de la UFI Delitos Especiales, intervinieron los ayudantes fiscales Dres. Sebastián Gómez y Agostina Pérez, quienes coordinaron las pericias de rigor, el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la autopsia, notificando formalmente las actuaciones a la Oficina Judicial.

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