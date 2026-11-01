El papa León XIV pidió este domingo que la tregua acordada para facilitar la asistencia humanitaria y la evacuación de civiles en Oleshki, Ucrania, permita avanzar hacia nuevas iniciativas de paz, durante el tradicional rezo del Ángelus, el último antes de iniciar su gira por Sudamérica, que lo traerá a la Argentina el próximo 8 de noviembre.
El Papa pidió que la tregua en Ucrania impulse nuevas iniciativas de paz
El Papa destacó la evacuación de habitantes de Oleshki y expresó su deseo de que la colaboración entre Rusia y Ucrania favorezca el diálogo.