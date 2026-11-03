Impactante choque entre dos helicópteros en la base del Everest

Los heridos son los pilotos de ambos helicópteros y un turista neozelandés, quienes fueron trasladados a un hospital y permanecían en condición estable, de acuerdo con la información difundida por la policía local.

TWO HELICOPTERS COLLIDE NEAR EVEREST BASE CAMP; ONE TOURIST KILLED



Two helicopters operated by Fishtail Air and Air Dynasty collided while attempting to land at Pheriche in Nepal’s Everest region at around 8:11 AM local time.



A 47-year-old Indian tourist was killed. A New… pic.twitter.com/BDLkJMjWCK — Mossadil Commentary (@MOSSADil) November 3, 2026

Cómo ocurrió el accidente

Las aeronaves pertenecían a dos compañías privadas, Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la región del Everest, entre los que viajaban los dos turistas involucrados en el accidente, mientras que la otra llevaba solamente mercadería.