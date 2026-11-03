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Impactante choque entre dos helicópteros en la base del Everest

Un turista de nacionalidad india murió y otras tres personas resultaron heridas tras el choque de dos helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal.

Un turista de nacionalidad india murió y otras tres personas resultaron heridas tras el choque de dos helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió cuando las aeronaves se disponían a aterrizar en el helipuerto de Pheriche, cerca del campamento base de la montaña, a las 8.11 (hora local) a unos 4.300 metros de altura.

Los heridos son los pilotos de ambos helicópteros y un turista neozelandés, quienes fueron trasladados a un hospital y permanecían en condición estable, de acuerdo con la información difundida por la policía local.

Cómo ocurrió el accidente

Las aeronaves pertenecían a dos compañías privadas, Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la región del Everest, entre los que viajaban los dos turistas involucrados en el accidente, mientras que la otra llevaba solamente mercadería.

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El accidente ocurrió durante la temporada alta de senderismo en Nepal, una época en la que aumenta el movimiento de excursionistas y montañistas en la región del Everest.

Se trata de un período en el que es habitual el traslado de visitantes mediante helicópteros, que permiten recorrer distintas zonas de montaña y realizar evacuaciones de personas que se encuentran en el área.

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