Un turista de nacionalidad india murió y otras tres personas resultaron heridas tras el choque de dos helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió cuando las aeronaves se disponían a aterrizar en el helipuerto de Pheriche, cerca del campamento base de la montaña, a las 8.11 (hora local) a unos 4.300 metros de altura.
Impactante choque entre dos helicópteros en la base del Everest
Un turista de nacionalidad india murió y otras tres personas resultaron heridas tras el choque de dos helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal.