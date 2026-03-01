Trump aseguró que EE.UU. hundió nueve buques iraníes

El medio recogió detalles sobre el inicio de la Operación Furia Épica, destacando que el evento coincide con el ataque sobre la corbeta clase Jamaran. Según detalló el CENTCOM, la nave afectada se encuentra hundiéndose en el puerto de Chah Bahar, lo que representa una baja relevante para la flota iraní en la región. El comunicado oficial agregó que la tripulación iraní de la corbeta recibió la orden de desalojo inmediato mientras el buque se inclinaba y comenzaba a descender hacia el fondo marino.

Trump puntualizó que la acción militar incluyó embarcaciones consideradas de importancia estratégica y no descartó nuevas ofensivas en las próximas horas. “Vamos a por el resto”, reafirmó el presidente, dejando abierta la posibilidad de que continúen las operaciones estadounidenses contra fuerzas navales de Irán en el área.

El contexto de estas declaraciones y acciones se ubica en una etapa de tensión elevada entre Washington y Teherán, especialmente en las zonas del golfo de Omán y el golfo Pérsico, donde Estados Unidos ha incrementado la presencia de unidades navales y ha reforzado su postura defensiva ante movimientos iraníes percibidos como amenazas a la navegación y la seguridad regional, según consignó el medio.

El CENTCOM precisó que la acción contra la corbeta Jamaran representó el principio formal de la operación estadounidense denominada Furia Épica, una intervención dirigida a debilitar las capacidades navales de Irán en puntos neurálgicos de la costa suroeste del país. Conforme a sus reportes, la destrucción de los buques y el ataque al cuartel general se desarrolló de manera coordinada, con el objetivo de inhabilitar infraestructuras navales en lugares estratégicamente significativos como Chah Bahar.

La cifra de embarcaciones destruidas compartida por Trump asciende a nueve, identificadas por él mismo como unidades militares de distinto tamaño dentro de la Armada iraní. La declaración del mandatario incluyó comentarios dirigidos a subrayar el impacto de la acción militar y anticipar posibles nuevos enfrentamientos en el golfo de Omán y sus cercanías.

Al cierre del mensaje presidencial, los informes del CENTCOM mantenían activo el monitoreo del área y no se habían dado a conocer detalles adicionales sobre bajas humanas o pérdidas materiales complementarias en la zona de Chah Bahar. Los comunicados oficiales centraron el enfoque en el estado de la corbeta atacada y en la afirmación de que Estados Unidos mantendrá una postura “activa” ante movimientos militares iraníes, informó el medio.