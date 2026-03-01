"
San Juan 8 > Mundo > Trump

Trump aseguró que EE.UU. hundió nueve buques iraníes

Trump informó en redes sociales la destrucción de embarcaciones militares de Teherán y, según el CENTCOM, una corbeta iraní resultó atacada.

En una operación que CENTCOM identificó como “Furia Épica”, una corbeta clase Jamaran de la Armada iraní fue atacada por fuerzas de Estados Unidos en el puerto de Chah Bahar, situado en el extremo sur del golfo de Omán. Según indicó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), la nave resultó seriamente dañada y se encuentra en proceso de hundirse en el muelle. El mensaje de CENTCOM incluyó la instrucción directa de abandonar el barco, en referencia a la tripulación iraní que se encontraba a bordo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de sus perfiles en redes sociales que las fuerzas de su país lograron “destruir y hundir” nueve barcos iraníes, varios de ellos calificados por él como “relativamente grandes e importantes”. De acuerdo con el reporte de la agencia que lidera la coordinación militar de las fuerzas norteamericanas en Medio Oriente, este ataque formó parte de una serie de acciones simultáneas contra objetivos navales iraníes.

Según informó el medio, Trump también comunicó la destrucción del Cuartel General Naval iraní, aunque no especificó la ubicación concreta del objetivo o las características de dicha infraestructura militar. En sus publicaciones, el presidente manifestó además: “vamos a por el resto”, y agregó en tono irónico que “pronto estarán en el fondo del mar”. Trump concluyó uno de sus mensajes con un comentario sarcástico sobre la situación de la Armada de Irán, afirmando: “¡Aparte de eso, su Armada lo está haciendo muy bien!”.

El medio recogió detalles sobre el inicio de la Operación Furia Épica, destacando que el evento coincide con el ataque sobre la corbeta clase Jamaran. Según detalló el CENTCOM, la nave afectada se encuentra hundiéndose en el puerto de Chah Bahar, lo que representa una baja relevante para la flota iraní en la región. El comunicado oficial agregó que la tripulación iraní de la corbeta recibió la orden de desalojo inmediato mientras el buque se inclinaba y comenzaba a descender hacia el fondo marino.

Trump puntualizó que la acción militar incluyó embarcaciones consideradas de importancia estratégica y no descartó nuevas ofensivas en las próximas horas. “Vamos a por el resto”, reafirmó el presidente, dejando abierta la posibilidad de que continúen las operaciones estadounidenses contra fuerzas navales de Irán en el área.

El contexto de estas declaraciones y acciones se ubica en una etapa de tensión elevada entre Washington y Teherán, especialmente en las zonas del golfo de Omán y el golfo Pérsico, donde Estados Unidos ha incrementado la presencia de unidades navales y ha reforzado su postura defensiva ante movimientos iraníes percibidos como amenazas a la navegación y la seguridad regional, según consignó el medio.

El CENTCOM precisó que la acción contra la corbeta Jamaran representó el principio formal de la operación estadounidense denominada Furia Épica, una intervención dirigida a debilitar las capacidades navales de Irán en puntos neurálgicos de la costa suroeste del país. Conforme a sus reportes, la destrucción de los buques y el ataque al cuartel general se desarrolló de manera coordinada, con el objetivo de inhabilitar infraestructuras navales en lugares estratégicamente significativos como Chah Bahar.

La cifra de embarcaciones destruidas compartida por Trump asciende a nueve, identificadas por él mismo como unidades militares de distinto tamaño dentro de la Armada iraní. La declaración del mandatario incluyó comentarios dirigidos a subrayar el impacto de la acción militar y anticipar posibles nuevos enfrentamientos en el golfo de Omán y sus cercanías.

Al cierre del mensaje presidencial, los informes del CENTCOM mantenían activo el monitoreo del área y no se habían dado a conocer detalles adicionales sobre bajas humanas o pérdidas materiales complementarias en la zona de Chah Bahar. Los comunicados oficiales centraron el enfoque en el estado de la corbeta atacada y en la afirmación de que Estados Unidos mantendrá una postura “activa” ante movimientos militares iraníes, informó el medio.

FUENTE: Infobae

