Con drones, buzos y pescadores continúa la búsqueda del adolescente en La Serena

La Armada, equipos especializados y pescadores artesanales mantienen un operativo ininterrumpido para encontrar a Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, desaparecido en playa Cuatro Esquinas.

El operativo para encontrar a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven de 17 años que desapareció en el mar tras ser arrastrado por las olas este lunes en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, continúa sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

El hecho ocurrió cuando Alejandro y otros cuatro jóvenes ingresaron a una zona no habilitada para el baño y fueron sorprendidos por una fuerte corriente. Los cuatro acompañantes —todos menores de edad— lograron ser rescatados con vida gracias a la rápida reacción de un ciclista que se arrojó al mar para ayudarlos. Alejandro, sin embargo, no pudo ser localizado.

La búsqueda se reanudó a primera hora del martes con la participación de buzos especializados y voluntarios de los servicios de salvavidas de La Serena y Coquimbo. Desde la noche del lunes funciona un puesto de mando en la zona, coordinando equipos en tierra, patrullajes por la costa y drones con visión nocturna que permiten monitoreo continuo.

A estas labores se sumaron pescadores de la caleta de Peñuelas, quienes recorren sectores mar adentro para ampliar el rastreo, mientras personal especializado cubre el borde costero durante toda la jornada.

Un golpe devastador para la familia

La madre de Alejandro se mantiene en el campamento levantado junto al puesto de mando, sin querer alejarse del lugar. Allí la acompañan dos de sus hijos, Franco y Facundo, este último hermano mayor del adolescente desaparecido. En diálogo con El Día, Facundo explicó que uno de los menores involucrados —su hermano de 14 años— continúa hospitalizado, aunque ha mostrado avances: “Ayer despertó, pudo comer y hablar un poco”, detalló.

Otros dos jóvenes que estaban en el grupo, una hermana de 19 años y un primo de la misma edad, ya regresaron a casa. La angustia, no obstante, se centra en Alejandro, estudiante de tercero medio en el Liceo Gabriela Mistral.

Facundo contó que la familia llegó hace un año a La Serena desde Altovalsol y que, aunque son argentinos de origen, se encuentran nacionalizados chilenos. La madre del joven, que presenció el momento en que los cinco fueron arrastrados por el mar, permanece en estado de shock: “Pudo dormir un poco, pero sigue muy preocupada”, relató su hijo mayor.

Mientras la Armada y los equipos especializados sostienen el operativo, la familia continúa en el lugar a la espera de alguna noticia. “Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada”, expresó Facundo.

Amigos y cercanos también se acercaron ayer al sector para acompañar a los Cabrera Iturriaga. Algunos de ellos recordaron a Alejandro como un joven alegre, aficionado a la música y destacado guitarrista.

“Es muy buen compañero, siempre extrovertido”, contaron.

La búsqueda continúa y las autoridades mantienen la vigilancia nocturna, con la esperanza de hallar pronto al adolescente.

