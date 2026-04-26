Trump admitió que fue él quien demoró su salida tras el ataque

Trump indicó que tras unos pocos segundos se dio cuenta de que “tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal” y pronto comenzó a seguir las órdenes de los guardaespaldas “que son gente increíble” y que fue él quien hizo “que actuaran un poco más despacio”.

Relató al programa “60 minutos” de la televisión estadounidense que al principio del incidente le dijo a sus custodios “un momento, esperen, déjenme ver, esperen”, pero luego comprendió la gravedad del asunto y comenzó a bajar las escaleras del escenario junto a la primera dama.

Sin embargo, y pese a las imágenes que pueden verse en todos los videos, que lo muestran trastabillando y casi caído en los empujones para abandonar el escenario, Trump aseguró que salió “caminando y bastante erguido”, aunque casi saliendo y ante el pedido del Servicio Secreto para que se tire al suelo, lo hizo al igual que su esposa.