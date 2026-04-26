Distintos videos del ataque de ayer contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cena con corresponsales extranjeros, se viralizaron en redes sociales mostrando el operativo de seguridad y el tiempo excesivo para lo que es habitual, que tardó el Servicio Secreto, unos 20 segundos, en sacar al mandatario del escenario.
Trump admitió que fue él quien demoró su salida tras el ataque
El presidente Donald Trump explicó pormenores del operativo de seguridad en diálogo con el programa ‘60 Minutos’ de la televisión de su país.