Después del conflicto, Jockey y Universitario dieron su versión

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En su comunicado, la institución sostuvo que “no tolera ni acepta cualquier tipo de violencia dentro de una cancha de deportes infantiles” y calificó como inaceptable la conducta atribuida a adultos vinculados al encuentro.

El club también reclamó la intervención de la Unión Sanjuanina de Rugby para que analice lo sucedido y determine las responsabilidades que correspondan. Además, pidió que se brinden disculpas públicas por el episodio y remarcó que el deporte infantil debe ser un espacio de formación, respeto y compañerismo.

Universitario también repudió lo sucedido

Desde Universitario Rugby Club también difundieron un comunicado en el que repudiaron cualquier forma de violencia, especialmente dentro de las categorías infantiles.

“Desde Universitario Rugby repudiamos toda forma de violencia, especialmente en el rugby infantil, que debe ser un espacio de respeto y cuidado para los chicos”, expresaron desde la institución.

Al mismo tiempo, el club informó que abrió una investigación a través de su área de disciplina interna para determinar qué ocurrió durante el partido y establecer, en caso de corresponder, las medidas pertinentes.

Universitario también manifestó su disposición a colaborar con la Unión Sanjuanina de Rugby en las actuaciones que se realicen.

En diálogo con sanjuan8, un dirigente de la institución señaló que esperan contar con los informes oficiales antes de avanzar sobre lo ocurrido: “Desde el Universitario, vamos a esperar el informe oficial del árbitro del encuentro, junto con el informe del veedor del partido por parte de la Unión Sanjuanina de Rugby, Guillermo Tula, que se encontraba presente como veedor del partido”.

El episodio se produjo durante un encuentro de menores de 13 años, luego de una jugada en la que un jugador de Universitario recibió un tackle y cayó al piso. De acuerdo con la denuncia, un adulto habría ingresado al campo de juego y se habría dirigido hacia el menor del Jockey que había participado de la acción.

La situación derivó posteriormente en un enfrentamiento entre adultos y requirió la intervención de otras personas presentes y del árbitro. Parte de la secuencia quedó registrada en imágenes.

La madre del jugador realizó una denuncia en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande, que quedó asentada bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, donde se investiga el hecho bajo la figura de amenazas.

Ahora, además de la investigación judicial, el episodio quedó bajo análisis de los propios clubes y de la Unión Sanjuanina de Rugby, que deberá evaluar los informes correspondientes para determinar cómo continúa el caso.