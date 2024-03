Messi entrenó de forma diferenciada con Inter Miami

Según se anunció oficialmente, el rosarino padece una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo ante Nashville SC, por la Champions Cup de la Concacaf.

Por su lesión, Messi no forma parte de la lista de jugadores de la MLS convocados para la fecha FIFA, pero es un hecho que no podrá jugar este sábado en la visita a New York Red Bull.