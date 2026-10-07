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Messi, el día después: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Leo Messi publicó un posteo en sus redes sociales a pocas horas de sus despedida de la Selección Argentina. No quiero olvidarme del Diego", remarcó.

Lionel Messi publicó un posteo en su cuenta de Instagram en el que dejó un sentido mensaje acompañado de varias imágenes de su despedida de la Selección Argentina. “Me quedaron muchas cosas por decir”, escribió la Pulga a pocas horas del encuentro ante Benín en el Monumental.

El futbolista de 39 años había dado un extenso discurso en pleno campo de juego tras el encuentro, pero ahora se expresó por redes sociales para completar su mensaje y destacó que “fue un camino increíble”. Además, agregó: “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”.

En medio de las menciones, Messi recordó a alguien muy especial. “No quiero olvidarme del Diego (por Maradona), que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó.

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Luego le agradeció a su familia, amigos y a los clubes que siempre le facilitaron la chance de jugar en la Selección Argentina. “Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, fueron las últimas palabras de un inolvidable posteo.

El mensaje completo de Messi

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado."

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