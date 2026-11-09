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León XIV, en la UCA: "El trabajo debe ser una prioridad de la política pública"

El Papa reunió a sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA. Advirtió que perder el trabajo “hiere gravemente la dignidad” y pidió que los avances tecnológicos no dejen a nadie atrás.

El papa León XIV encabezó este lunes por la tarde un encuentro con representantes del mundo del trabajo y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La convocatoria reunió a cerca de 1.000 personas, entre sindicalistas, empresarios, funcionarios y referentes sociales, y contó con la participación de cinco sanjuaninos.

Durante la actividad, el Pontífice escuchó los testimonios de un empresario, una cartonera y docentes, y pronunció un discurso en el que defendió el trabajo digno, cuestionó la explotación laboral y advirtió sobre las consecuencias del desempleo.

León XIV sostuvo que el trabajo invitaba a colaborar en la “maravillosa y armónica obra del Señor” y afirmó que no debía convertirse en un instrumento de conflicto, sino contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos.

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También alertó sobre la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos del planeta. “Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, expresó.

El Papa cuestionó que los trabajadores fueran valorados únicamente por su eficiencia y planteó la necesidad de armonizar el desarrollo tecnológico con el respeto a la naturaleza y los límites de los ecosistemas.

El desempleo y la dignidad de los trabajadores

Uno de los ejes centrales del discurso fue el desempleo, que alcanzó el 7,9% en Argentina durante el segundo trimestre de 2026.

“Es un auténtico drama en la vida de quien lo padece”, afirmó León XIV, quien advirtió que perder el trabajo no significaba solamente quedarse sin ingresos, sino también sufrir una profunda afectación de la dignidad, perder la capacidad de aportar a la sociedad y quedar expuesto a la exclusión social.

El Pontífice también reivindicó la solidaridad como una herramienta para construir relaciones laborales más justas y pidió que los avances tecnológicos no dejaran a nadie atrás.

Destacó, además, el ingenio de los argentinos y su capacidad para contribuir al bien común mediante el trabajo y la innovación.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por Laura Palma, ministra de Gobierno; Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación; Héctor Allende, integrante de Justicia y Paz; Germán Eduardo Grosso Molina, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz; y Manuel Jiménez, secretario del Sindicato de Casino.

El encuentro se desarrolló en medio de los reclamos de la CGT y las dos CTA por la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad laboral, el financiamiento de las obras sociales y las condiciones de empleo.

Además, las centrales obreras acercaron sus preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, el endeudamiento de las familias y las dificultades de los sectores más vulnerables.

También advirtió que la falta de empleo limitaba la capacidad de una persona para aportar a la sociedad, la sumergía en la exclusión social y debilitaba la cohesión comunitaria.

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