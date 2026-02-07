Venezuela prometió liberar todos los presos políticos la semana próxima

"El próximo martes, o a más tardar el viernes, están todos en libertad", destacó el titular del cuerpo legislativo, quien, por otra parte, el jueves había pedido a los diputados que escucharan a los familiares de los presos políticos durante las consultas públicas de un proyecto que, además, incluye la reconversión del temido centro de detención El Helicoide en un establecimiento deportivo, comercial, social y cultural.

Rodríguez reiteró su llamado a "pedir perdón y rectificar", pero también a "perdonar", y añadió que la ley, propuesta hace una semana por la presidente encargada, no solo plantea liberaciones, sino también "la reparación de las víctimas" de las protestas antigubernamentales, por lo que solicitó incluir este punto en la normativa.

Sectores de la sociedad civil y ONG como el Foro Penal han solicitado que el texto de la iniciativa fuera divulgado de manera íntegra y advierten que la efectividad de la medida dependerá del respaldo ciudadano y de la transparencia en su aplicación.

De acuerdo al Gobierno venezolano, más de 600 presos políticos han sido liberados gradualmente desde la asunción de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, aunque el Foro Penal solo ha verificado la excarcelación de 383 individuos y reporta cerca de 700 personas aún privadas de libertad a comienzos de febrero.

Entre los detenidos quedan dos argentinos, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, cuyas excarcelaciones han sido ampliamente reclamadas por el Gobierno de Javier Milei. Esta semana recuperaron su libertad el empresario gastronómico Roberto Baldo y Gustavo Rivara, quien tiene formación en teología y desarrollaba actividades vinculadas a la escritura y los viajes.