Ante una multitud de unos 18.000 fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV renovó este domingo su llamado urgente a la paz mundial y pidió proteger a la población civil de los efectos devastadores de los conflictos armados.
El Papa León XIV pidió proteger a la población civil afectada por los conflictos armados
Tras el rezo del Regina Caeli, el Pontífice hizo hincapié en el principio de humanidad, reconocido en las leyes internacionales, al que definió como una “obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”.