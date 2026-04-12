El Papa León XIV pidió proteger a la población civil afectada por los conflictos armados

El Papa también se refirió a la situación en Ucrania, donde habló del “drama” que atraviesa su población y pidió a la comunidad internacional que mantenga su apoyo, al tiempo que rezó para que “la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos”.

Asimismo, dirigió un mensaje al Líbano, que atraviesa momentos de tensión y violencia, exhortando a un cese del fuego y a la búsqueda urgente de una solución pacífica.

Por último, el Santo Padre pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones en el marco de su próximo viaje apostólico a África, que comenzará este 13 de abril e incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El mensaje del Pontífice volvió a poner el foco en la necesidad de avanzar hacia la paz en un contexto internacional marcado por conflictos prolongados y crisis humanitarias.