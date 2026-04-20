Un terremoto en Japón encendió las alarmas por un posible tsunami

La Agencia Meteorológica ha emitido una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate y partes de Hokkaido y Aomori. Se esperan tsunamis de hasta 3 metros de altura.

Se ha emitido una alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima. El agua podría alcanzar hasta 1 metro de altura en esas zonas.

En un comunicado oficial, el organismo advirtió: “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

La agencia meteorológica también alertó sobre la persistencia del fenómeno y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas hasta nuevo aviso. “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”, señaló el mismo parte oficial.

En una conferencia de prensa, el gobierno pidió a la población “mantenerse a salvo”, y aseguró que se reunirá un comité de emergencia en las siguientes horas para evaluar los daños.

Un televisor muestra un informe de noticias sobre la alerta de tsunami de la Agencia Meteorológica de Japón, diciendo que esperaba olas de tsunami de hasta 3 metros para llegar a grandes zonas costeras en el norte de Japón, en Tokio, Japón. 20 de abril 2026. REUTERS/Issei Kato

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños visibles inmediatos en los alrededores de varios puertos de Iwate durante los primeros minutos posteriores al sismo. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la máxima precaución debido al riesgo asociado al posible ingreso de olas de gran altura en la franja costera.

Ante la magnitud del evento, la oficina de la primera ministra anunció la conformación de un equipo de gestión de crisis para monitorear la evolución de la situación y coordinar la respuesta estatal. La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar. “Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados”, expresó ante la prensa.

La jefa de gobierno también informó que las autoridades trabajaban para confirmar si el terremoto dejó víctimas o daños materiales, aunque en las primeras horas no trascendieron reportes oficiales sobre muertos o heridos.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre cuatro importantes placas tectónicas, en el borde occidental del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más activas del mundo. El país registra habitualmente alrededor de 1.500 temblores al año, lo que representa cerca del 18 por ciento de los terremotos globales.