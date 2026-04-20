Tensión diplomática: cruce entre EE.UU. y China por su influencia en Argentina

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El diplomático también vinculó el renovado interés de su país con el actual contexto político. “Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica”, afirmó.

Y agregó: “Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso”. Asimismo, advirtió que, en áreas sensibles como seguridad, comunicaciones e infraestructura, “Argentina tiene que estar preocupada” por la presencia china.

Las declaraciones fueron rechazadas por la embajada de China en Argentina, que emitió un extenso comunicado. Allí, el portavoz señaló que Lamelas “atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y Argentina” y cuestionó sus afirmaciones sobre el vínculo del país asiático con la región.

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“Sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría”, afirmaron desde la sede diplomática, al tiempo que expresaron “fuerte descontento y rotundo rechazo”.

El comunicado también hizo referencia a la relación bilateral entre Estados Unidos y China, citando declaraciones del expresidente Donald Trump. “Ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo y que su mayor socio es China”, indicaron.

Además, remarcaron la magnitud de los vínculos económicos entre ambos países: “Funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión que supera los 1,2 trillones de dólares”.

En esa línea, cuestionaron lo que consideraron una contradicción en la política exterior estadounidense: “Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, criticar a otros países que buscan hacer lo mismo”.

En otro tramo, la embajada sostuvo que “en la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX” y defendió la autonomía de los países de la región. “El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegido por sus propios pueblos”, afirmaron.

Finalmente, destacaron que la relación entre China y América Latina “es una cooperación Sur-Sur basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos” y aseguraron que “China nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros”. Como cierre, el portavoz recomendó “reconocer la corriente principal del mundo actual” y sugirió que, en lugar de advertir sobre una supuesta “amenaza china”, se impulsen acciones concretas para el desarrollo regional.