El dólar blue en San Juan volvió a mostrar una jornada de total estabilidad, sin variaciones respecto a los valores registrados en los últimos días. Este martes, la cotización paralela cerró en $1.530 para la venta y $1.430 para la compra, los mismos precios que mantiene desde el viernes pasado.
Sin sobresaltos en el mercado: el dólar blue se mantiene estable en San Juan
