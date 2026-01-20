Sin sobresaltos en el mercado: el dólar blue se mantiene estable en San Juan

La tendencia de calma también se replicó en la City porteña, donde el dólar informal se negoció a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, sin movimientos significativos y en línea con la estabilidad observada en el interior del país.

En el segmento oficial, el dólar que opera el Banco Nación también finalizó la jornada sin cambios. La cotización quedó en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra, valores que se mantienen sin modificaciones desde el inicio de la semana.