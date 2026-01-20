"
Sin sobresaltos en el mercado: el dólar blue se mantiene estable en San Juan

El mercado cambiario cerró la jornada sin movimientos en San Juan: el dólar blue volvió a ubicarse en $1.530 para la venta, mientras que el oficial y el dólar tarjeta también mantuvieron valores estables.

El dólar blue en San Juan volvió a mostrar una jornada de total estabilidad, sin variaciones respecto a los valores registrados en los últimos días. Este martes, la cotización paralela cerró en $1.530 para la venta y $1.430 para la compra, los mismos precios que mantiene desde el viernes pasado.

La tendencia de calma también se replicó en la City porteña, donde el dólar informal se negoció a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, sin movimientos significativos y en línea con la estabilidad observada en el interior del país.

En el segmento oficial, el dólar que opera el Banco Nación también finalizó la jornada sin cambios. La cotización quedó en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra, valores que se mantienen sin modificaciones desde el inicio de la semana.

Por su parte, el dólar tarjeta cerró la jornada en $1.898 para la venta, luego de las negociaciones del día, consolidando un escenario de tranquilidad cambiaria en todas las variantes del mercado.

El panorama refleja una jornada sin sobresaltos, con un mercado que continúa mostrando estabilidad en las cotizaciones tanto en San Juan como en Buenos Aires.

