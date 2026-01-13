Sin sobresaltos: el blue no se mueve en San Juan desde hace una semana

Se trata de un comportamiento poco habitual para el mercado paralelo, que suele mostrar fluctuaciones diarias, incluso ante cambios menores en el escenario económico.

La calma no fue exclusiva del mercado local. En la City porteña, el dólar blue tampoco mostró variaciones y finalizó la jornada en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, manteniéndose en los mismos valores de los últimos días.