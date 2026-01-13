"
Sin sobresaltos: el blue no se mueve en San Juan desde hace una semana

El dólar blue en San Juan volvió a cerrar sin cambios y acumula cinco jornadas consecutivas en el mismo valor. Tampoco hubo variaciones en la City porteña, mientras el oficial y el tarjeta mostraron leves ajustes.

El mercado cambiario atraviesa días de marcada estabilidad en San Juan. El dólar blue no registró variaciones por quinta jornada consecutiva y volvió a cerrar este martes en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, consolidando una semana sin movimientos en el segmento informal.

Se trata de un comportamiento poco habitual para el mercado paralelo, que suele mostrar fluctuaciones diarias, incluso ante cambios menores en el escenario económico.

La calma no fue exclusiva del mercado local. En la City porteña, el dólar blue tampoco mostró variaciones y finalizó la jornada en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, manteniéndose en los mismos valores de los últimos días.

El dólar oficial mostró una leve baja

A diferencia del blue, el dólar oficial que opera en el Banco Nación registró una corrección a la baja. La divisa tuvo una caída del 0,34%, cerrando en $1.485 para la venta y $1.435 para la compra.

El movimiento fue moderado y no alteró el clima de relativa estabilidad que domina al mercado cambiario. En contraste, el dólar tarjeta mostró un leve incremento en las últimas 24 horas. La cotización subió 0,30% y se ubicó en $1.930,50 para la venta, reflejando el impacto de los recargos impositivos que se aplican sobre el tipo de cambio oficial.

