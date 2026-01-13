El mercado cambiario atraviesa días de marcada estabilidad en San Juan. El dólar blue no registró variaciones por quinta jornada consecutiva y volvió a cerrar este martes en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, consolidando una semana sin movimientos en el segmento informal.
Sin sobresaltos: el blue no se mueve en San Juan desde hace una semana
El dólar blue en San Juan volvió a cerrar sin cambios y acumula cinco jornadas consecutivas en el mismo valor. Tampoco hubo variaciones en la City porteña, mientras el oficial y el tarjeta mostraron leves ajustes.