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Segun el INDEC, los salarios subieron con una fuerte diferencia entre sectores

El Índice de Salarios del INDEC registró una suba del 2,9% en junio de 2026 respecto de mayo. Con este resultado, los ingresos acumularon un incremento del 18,5% durante los primeros seis meses del año.

El Índice de Salarios elaborado por el INDEC registró un aumento del 2,9% en junio de 2026 respecto de mayo, según el informe difundido este jueves. Con este resultado, los ingresos acumularon una suba del 18,5% entre enero y junio, tomando como referencia diciembre de 2025.

En la comparación interanual, el indicador general mostró un incremento del 35,7%.

El dato de junio mostró diferencias importantes entre los distintos sectores. Los salarios del sector privado no registrado aumentaron 4,4%, mientras que los empleados públicos tuvieron una mejora del 3,4%.

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En el sector privado registrado, en cambio, el incremento fue del 1,9%, el menor de los tres segmentos relevados por el organismo estadístico.

La diferencia también aparece en el acumulado del primer semestre. Los ingresos de los trabajadores informales crecieron 29,4%, seguidos por el sector público, con 17,6%, y los empleados privados registrados, con 14,5%.

Si se toma la variación interanual, el sector privado no registrado volvió a ubicarse claramente por encima del resto: acumuló una suba del 59,5%, frente al 30,1% del sector público y el 29,6% del privado registrado.

El informe del INDEC también desagregó la evolución de los salarios dentro del sector público. En junio, los ingresos de los empleados públicos provinciales aumentaron 2%, mientras que los trabajadores de la administración pública nacional tuvieron una mejora del 1,1%.

La diferencia se amplía al observar el primer semestre: desde diciembre de 2025, los salarios provinciales acumularon una suba del 16,4%, contra el 13,7% registrado en el ámbito nacional. En la comparación interanual, el sector provincial también quedó por encima, con un incremento del 29,7%, frente al 23,6% de los empleados nacionales.

El dato salarial se conoce en un contexto en el que el IPC acumuló un 19,3% durante el primer semestre de 2026, según el mismo conjunto de estadísticas oficiales.

Así, la evolución de los ingresos no fue uniforme: mientras algunos sectores tuvieron incrementos superiores al promedio, los trabajadores privados registrados acumularon una suba del 14,5% en los primeros seis meses.

El informe permite observar, además, una brecha marcada entre los distintos tipos de empleo y entre los trabajadores estatales de Nación y provincias.

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