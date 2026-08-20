Segun el INDEC, los salarios subieron con una fuerte diferencia entre sectores

En el sector privado registrado, en cambio, el incremento fue del 1,9%, el menor de los tres segmentos relevados por el organismo estadístico.
La diferencia también aparece en el acumulado del primer semestre. Los ingresos de los trabajadores informales crecieron 29,4%, seguidos por el sector público, con 17,6%, y los empleados privados registrados, con 14,5%.
Si se toma la variación interanual, el sector privado no registrado volvió a ubicarse claramente por encima del resto: acumuló una suba del 59,5%, frente al 30,1% del sector público y el 29,6% del privado registrado.
El informe del INDEC también desagregó la evolución de los salarios dentro del sector público. En junio, los ingresos de los empleados públicos provinciales aumentaron 2%, mientras que los trabajadores de la administración pública nacional tuvieron una mejora del 1,1%.
La diferencia se amplía al observar el primer semestre: desde diciembre de 2025, los salarios provinciales acumularon una suba del 16,4%, contra el 13,7% registrado en el ámbito nacional. En la comparación interanual, el sector provincial también quedó por encima, con un incremento del 29,7%, frente al 23,6% de los empleados nacionales.
El dato salarial se conoce en un contexto en el que el IPC acumuló un 19,3% durante el primer semestre de 2026, según el mismo conjunto de estadísticas oficiales.
Así, la evolución de los ingresos no fue uniforme: mientras algunos sectores tuvieron incrementos superiores al promedio, los trabajadores privados registrados acumularon una suba del 14,5% en los primeros seis meses.
El informe permite observar, además, una brecha marcada entre los distintos tipos de empleo y entre los trabajadores estatales de Nación y provincias.