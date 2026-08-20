"Perdí todo": el testimonio de un futbolista argentino tras confesar su ludopatía

El laberinto del juego clandestino y un revés judicial

El calvario de Gómez comenzó en 2020, durante la pospandemia, tras su regreso de Brasil para sumarse al plantel de Argentinos Juniors. En ese contexto, comenzó a incursionar en plataformas virtuales no reguladas de apuestas, un camino que con el tiempo derivó en una dependencia severa.

'El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme', cuestionó Gómez en diálogo con la prensa al referirse al archivo de la causa por parte de la Justicia provincial. Tras el desestimulo de su presentación por extorsión, la fiscalía analiza si existió falso testimonio en el planteo inicial, mientras el jugador sostiene que el acoso por el cobro de los 50 mil dólares no cesó.

"Esto es una droga": la alerta por una adicción invisible

En su testimonio, el futbolista con trayectoria en diversos clubes de la Liga Profesional y del ascenso reflexionó sobre la naturaleza de la ludopatía en la era digital y el fácil acceso desde los dispositivos móviles.

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'Esto es una droga', alertó con crudeza el mediocampista. A su vez, graficó la facilidad con la que la afección se oculta en la cotidianeidad: 'Puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando'.

Gómez confesó que la vergüenza y el pánico lo llevaron a mantener su adicción en secreto durante años, lo que profundizó los daños no solo en el plano económico, sino también en su círculo familiar y personal, culminando en la pérdida de su hogar.

El futbolista reflexionó sobre la naturaleza de la ludopatía en la era digital y el fácil acceso desde los dispositivos móviles.

Un debate urgente en el deporte argentino

La confesión de Jonatan Gómez vuelve a poner en el centro de la escena el fenómeno de las apuestas virtuales dentro del ámbito deportivo. La omnipresencia de las plataformas en la publicidad de los torneos y la accesibilidad desde cualquier teléfono celular han encendido las alarmas en profesionales de la salud mental y dirigentes.

Con el caso sumado a los estrados judiciales de la provincia, la historia del futbolista deja de ser solo una problemática individual para transformarse en un testimonio de advertencia sobre los riesgos de la ludopatía sin abordaje temprano.