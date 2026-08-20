El campeón vuelve a casa: Henry Martin regresará al TC2000 en El Zonda

La elección de El Zonda no es un detalle menor. Martin conoce el trazado sanjuanino como pocos y allí consiguió dos victorias durante la temporada 1997, el mismo año en el que se consagró campeón argentino de TC2000.

Aquel título ocupa un lugar especial en la historia de la categoría: fue el año en que se incorporaron los motores de 16 válvulas. Su recorrido en el TC2000 dejó números importantes: disputó 155 carreras y ganó 19, además de convertirse en uno de los referentes del automovilismo sanjuanino.

Martin también fue campeón argentino de Karting en 1980 y de Top Race Series en 2013. En 2015 decidió cerrar su etapa como piloto profesional después de participar en las 24 Horas de Nürburgring.

Desde 2021 está radicado en España, aunque nunca terminó de alejarse del ambiente del automovilismo. Ahora volverá a competir en una categoría que marcó su carrera y lo hará en su propia tierra, sobre un circuito que guarda algunos de sus mejores recuerdos.

El Zonda, Henry Martin y el TC2000 volverán a encontrarse en septiembre. Esta vez, con un campeón sanjuanino nuevamente al volante.