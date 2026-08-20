Los argentinos compraron más por internet y estos fueron los productos más elegidos

El ticket promedio se ubicó en $107.597, apenas un 5% por encima del registrado un año atrás. El dato muestra que el crecimiento del canal digital no estuvo acompañado por un aumento equivalente en el valor de cada compra.

Qué compraron más los argentinos

Por volumen de facturación, los principales rubros fueron Alimentos y bebidas, Electro (Línea Blanca) y Herramientas y construcción. Si se toma la cantidad de unidades vendidas, el primer lugar también fue para Alimentos y bebidas, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

En consumo masivo, el canal online tuvo un crecimiento todavía mayor: según datos de Scentia, las ventas de junio aumentaron 41% interanual, mientras que el acumulado de 2026 llegó al 34,8%.

Otro de los cambios que muestra el informe es el crecimiento de las compras internacionales. El 18% de los consumidores consultados realizó su primera compra en el exterior durante 2026. De todos modos, todavía se trata principalmente de operaciones ocasionales: el 64% afirmó comprar afuera de manera esporádica y apenas el 10% lo hace con frecuencia.

Entre las categorías más elegidas aparecen contenidos digitales e indumentaria, mientras que el precio continúa siendo el principal motivo para buscar productos fuera del país. En ese segmento también se destacó el crecimiento de Temu y Shein, mientras Mercado Libre continúa como la plataforma líder.

El informe de CACE también señala cambios en las formas de pago. Aunque la tarjeta de crédito continúa siendo el principal medio utilizado, las billeteras electrónicas y el débito online ganaron participación.

Las cuotas también recuperaron protagonismo frente a un escenario en el que el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para los hogares. Aumentó la cantidad de empresas que ofrecen financiación y creció especialmente el uso de planes de 7 a 12 cuotas.

De cara al segundo semestre, el 55% de las empresas consultadas espera un mejor desempeño en cantidad de órdenes, en un contexto que las compañías vinculan con una mayor estabilidad económica y una desaceleración de la inflación.

La foto del primer semestre deja así una particularidad: los argentinos compran más por internet y se suman nuevos consumidores al canal, pero el dinero que mueve cada operación crece bastante menos que los precios.