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Regional Amateur: Unión y Desamparados van por el ascenso y se cruzan de entrada

Unión y Desamparados compartirán la Zona 6 de la Región Cuyo junto a General Belgrano de Media Agua. El clásico se jugará el 30 de agosto en Puyuta y solo uno avanzará de ronda.

El Consejo Federal de AFA confirmó el fixture del Torneo Regional Amateur 2026, que comenzará el último fin de semana de agosto y tendrá a tres representantes sanjuaninos en la Zona 6 de la Región Cuyo.

Unión de Villa Krause, Sportivo Desamparados y General Belgrano de Media Agua serán los equipos de la provincia que buscarán avanzar en un torneo que volverá a poner en juego cuatro ascensos al Federal A 2027.

El debut tendrá un condimento especial. El domingo 30 de agosto, Desamparados recibirá a Unión en Puyuta, mientras que General Belgrano tendrá fecha libre. La zona está integrada por apenas tres equipos, por lo que el margen de error será mínimo: solo el primero de la clasificación continuará directamente su camino en la competencia.

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La segunda fecha se disputará el 6 de septiembre, con Belgrano como local ante Desamparados y Unión libre. Una semana después, el 13 de septiembre, Unión recibirá a Belgrano y el equipo de Puyuta tendrá descanso.

La segunda rueda repetirá los cruces, pero con las localías invertidas. La fase de grupos finalizará el 4 de octubre.

El premio: llegar al Federal A

El Regional Amateur tendrá una definición extensa en la Región Cuyo. Los equipos que logren avanzar deberán superar distintas rondas eliminatorias hasta definir al representante regional. La Etapa Final está prevista para el 20 de diciembre, cuando los ocho ganadores regionales se enfrentarán a partido único y en estadio neutral.

El premio mayor será para los cuatro vencedores de esas finales, que conseguirán el ascenso al Federal A 2027, la tercera categoría del fútbol argentino.

Una de las particularidades de esta edición es que no habrá representantes de otras ligas del interior provincial, pese a que en la previa había clubes interesados en participar. Según la información difundida, representantes de las ligas Caucetera y Veinticinqueña quedaron fuera debido a que esas instituciones se encuentran intervenidas por Personería Jurídica.

Así, el mapa sanjuanino quedó reducido a Unión, Desamparados y General Belgrano, con un clásico como punto de partida y un ascenso al Federal A como objetivo final.

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