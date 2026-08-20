Regional Amateur: Unión y Desamparados van por el ascenso y se cruzan de entrada

La segunda fecha se disputará el 6 de septiembre, con Belgrano como local ante Desamparados y Unión libre. Una semana después, el 13 de septiembre, Unión recibirá a Belgrano y el equipo de Puyuta tendrá descanso.

La segunda rueda repetirá los cruces, pero con las localías invertidas. La fase de grupos finalizará el 4 de octubre.

El premio: llegar al Federal A

El Regional Amateur tendrá una definición extensa en la Región Cuyo. Los equipos que logren avanzar deberán superar distintas rondas eliminatorias hasta definir al representante regional. La Etapa Final está prevista para el 20 de diciembre, cuando los ocho ganadores regionales se enfrentarán a partido único y en estadio neutral.

El premio mayor será para los cuatro vencedores de esas finales, que conseguirán el ascenso al Federal A 2027, la tercera categoría del fútbol argentino.

Una de las particularidades de esta edición es que no habrá representantes de otras ligas del interior provincial, pese a que en la previa había clubes interesados en participar. Según la información difundida, representantes de las ligas Caucetera y Veinticinqueña quedaron fuera debido a que esas instituciones se encuentran intervenidas por Personería Jurídica.

Así, el mapa sanjuanino quedó reducido a Unión, Desamparados y General Belgrano, con un clásico como punto de partida y un ascenso al Federal A como objetivo final.