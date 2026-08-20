Milei habló de inflación, empresarios, aborto y pobreza: las frases más fuertes

“La foto sigue siendo horrible”

Milei también reconoció que todavía existen dificultades sociales y económicas, aunque volvió a defender el rumbo de su administración. “¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”, aseguró ante el auditorio.

El Presidente sostuvo que uno de sus principales objetivos es reducir la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía. Bueno, digo, yo voy a cumplir con mi mandato”, afirmó.

En ese repaso, destacó la evolución de los precios y señaló que la inflación que recibió era del 211,4% y que actualmente se ubica, según sus números, en torno al 31,5% interanual. También celebró el dato de inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%.

“La de julio arrancó con cero, siendo 0,8%”, dijo, y recordó que había prometido volver a realizar un recital si la inflación comenzaba con cero.

Uno de los momentos más polémicos del discurso llegó cuando Milei vinculó la baja natalidad con las dificultades para el crecimiento económico y el sistema previsional. “Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición”, sostuvo.

Luego apuntó directamente contra el aborto legal: “Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional”.

El Presidente también respondió a las críticas por el cierre de empresas en el marco de la apertura económica. “Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas”, afirmó. Para Milei, analizar solamente las compañías que cierran resulta “deshonesto intelectualmente”.

Como argumento, mencionó el nivel de desempleo y sostuvo que actualmente se ubica en 7,8%. “Si fuera tan así que son todas las que cierran y no abre ninguna, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando”, planteó.

Otro de los tramos fuertes estuvo dirigido a los empresarios que, según Milei, se beneficiaron durante años de determinadas regulaciones. “Esas regulaciones no están porque sí. Es decir, esas regulaciones atrás tienen un quiosco”, sostuvo.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council of the Americas 2026. pic.twitter.com/hD821t79Mm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 20, 2026

En ese contexto, volvió a defender al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y apuntó contra quienes cuestionan sus reformas. “Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana, criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto”, lanzó.

Milei también defendió la incorporación de tecnología y la inteligencia artificial como motores de crecimiento. Consideró que el avance tecnológico generará cambios profundos en el mercado y reivindicó la denominada “destrucción creativa”.

“El progreso tecnológico no es neutral en Pareto, va a romper cosas”, afirmó. Hacia el final, el Presidente volvió a proyectar un horizonte de crecimiento para el país y sostuvo que su objetivo es “hacer grande la Argentina nuevamente”.