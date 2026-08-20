Belgrano Cargas: cómo será la privatización y por qué hablan de una cláusula "anti-China"

La infraestructura ferroviaria continuará siendo propiedad del Estado, mientras que los futuros concesionarios deberán hacerse cargo del mantenimiento, la administración y las obras de modernización previstas.

El esquema contempla además la concesión de vías e inmuebles a dos empresas privadas, la concesión de talleres para la reparación de las formaciones y la venta de locomotoras y vagones. La intención oficial es que distintos operadores privados participen en el mantenimiento, la explotación y la renovación del sistema ferroviario.

El punto que más llamó la atención del pliego es el requisito de admisión que deja afuera a las empresas sometidas al control de un Estado extranjero.

La medida no prohíbe la participación de compañías internacionales en general. Una empresa privada de otro país podrá competir, siempre que su estructura societaria no esté controlada por un gobierno extranjero.

La denominación de “cláusula anti-China” surgió por el posible impacto sobre compañías estatales chinas que podrían estar interesadas en infraestructura ferroviaria, aunque el Gobierno utilizó una fórmula más amplia.

El mismo criterio ya había sido incorporado en otros procesos impulsados por la administración de Javier Milei, como la licitación de la Hidrovía y el proyecto eléctrico AMBA I.

Cómo será la licitación

La convocatoria será pública, nacional e internacional y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. Los pliegos estarán publicados durante diez días en el Boletín Oficial, en la plataforma DGMarket del Banco Mundial y en el sitio del Ministerio de Economía.

Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9:59, mientras que la apertura de los sobres está prevista para ese mismo día después de las 10.

El Gobierno también contempla beneficios vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para estimular la llegada de capital privado. Una vez adjudicadas las concesiones y firmados los contratos, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y posteriormente liquidada, poniendo fin a la gestión estatal directa de la empresa.

El objetivo oficial es transferir la operación ferroviaria de cargas al sector privado y avanzar con inversiones para recuperar vías, mejorar la circulación y modernizar una red clave para el traslado de producción hacia los principales puertos argentinos.