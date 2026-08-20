Detuvieron a una mujer por falsas amenazas en hospitales, cines y teatros de todo el país

Operativo nacional e inspecciones

Debido a que los objetivos denunciados abarcaban distintos puntos de la geografía nacional, los investigadores requirieron la colaboración de las delegaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y bomberos de cada región.

Efectivos del Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA inspeccionaron un total de 30 locales en todo el país. Tras las revisiones exhaustivas, las autoridades confirmaron que no se hallaron artefactos explosivos ni elementos de interés vinculados a un posible atentado.

El contenido de los correos

Las advertencias electrónicas se enviaban bajo la sigla “Catycem”, que corresponde a la denominación "Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios". En los correos, la remitente expresaba su rechazo a supuestos maltratos en la industria del espectáculo.

La sospechosa exigía retirar de cartelera la película "Yo Narciso" y la obra teatral "Secreto en la Montaña". En los mensajes intimidatorios afirmaba explícitamente: "activamos bombas ocultas".

"Las bombas estallarán el próximo día sábado a las 8, de no bajar estos espectáculos de cartelera el día viernes", detallaba una de las comunicaciones enviadas por la acusada.

La pista del celular

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA logró identificar a la presunta autora mediante diversos análisis técnicos de la información digital.

Los especialistas rastrearon la geolocalización de un teléfono celular vinculado a siete cuentas de correo electrónico utilizadas para realizar las intimidaciones. Una de estas cuentas era administrada de forma directa por la sospechosa.

Finalmente, la policía allanó la vivienda de la calle Irigoyen, en Versalles, donde detuvo a la mujer y secuestró el teléfono celular utilizado en las comunicaciones. La detenida quedó a disposición del juzgado a cargo de la causa bajo los cargos de "Intimidación pública".