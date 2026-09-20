Atención en Jáchal: realizarán maniobras y aumentará el caudal del río

Como consecuencia de estas tareas, se producirá un aumento del caudal del río Jáchal en el tramo comprendido desde el dique Cuesta del Viento hasta el puente ubicado en el acceso a la villa cabecera.

Por este motivo, se pidió a vecinos y visitantes no ingresar al río ni realizar actividades recreativas en su cauce mientras duren las maniobras.

Las autoridades remarcaron que se trata de pruebas preventivas vinculadas al mantenimiento y control de las instalaciones. La finalidad es verificar que las compuertas y el descargador de fondo funcionen correctamente y estén operativos ante una eventual situación de emergencia.