Las autoridades realizarán maniobras operativas y preventivas en los diques Pachimoco y Cuesta del Viento, por lo que solicitaron a la comunidad evitar el ingreso al río Jáchal durante el desarrollo de las tareas.
Atención en Jáchal: realizarán maniobras y aumentará el caudal del río
Las tareas preventivas se realizarán durante este fin de semana y la mañana del lunes en los diques Pachimoco y Cuesta del Viento. Como consecuencia de las maniobras, aumentará el caudal del río Jáchal en un tramo determinado.