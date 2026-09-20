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Atención en Jáchal: realizarán maniobras y aumentará el caudal del río

Las tareas preventivas se realizarán durante este fin de semana y la mañana del lunes en los diques Pachimoco y Cuesta del Viento. Como consecuencia de las maniobras, aumentará el caudal del río Jáchal en un tramo determinado.

Las autoridades realizarán maniobras operativas y preventivas en los diques Pachimoco y Cuesta del Viento, por lo que solicitaron a la comunidad evitar el ingreso al río Jáchal durante el desarrollo de las tareas.

Los trabajos se llevan adelante en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) y tienen como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de distintos sistemas de las represas.

Durante este fin de semana, el Departamento de Hidráulica realizará pruebas en las compuertas del dique Pachimoco, en Jáchal. En tanto, durante la mañana del lunes, la Dirección de Recursos Energéticos efectuará maniobras en el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento, en Iglesia.

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Como consecuencia de estas tareas, se producirá un aumento del caudal del río Jáchal en el tramo comprendido desde el dique Cuesta del Viento hasta el puente ubicado en el acceso a la villa cabecera.

Por este motivo, se pidió a vecinos y visitantes no ingresar al río ni realizar actividades recreativas en su cauce mientras duren las maniobras.

Las autoridades remarcaron que se trata de pruebas preventivas vinculadas al mantenimiento y control de las instalaciones. La finalidad es verificar que las compuertas y el descargador de fondo funcionen correctamente y estén operativos ante una eventual situación de emergencia.

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