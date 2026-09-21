La primavera y el Día del Estudiante arrancan con condiciones meteorológicas agradables pero frescas en la provincia de San Juan. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el reporte de las 06:00 horas, se espera una jornada de festejos al aire libre marcada por el viento del sector Sur y temperaturas moderadas.
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La primavera arranca con cielo parcialmente nublado y viento moderado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de primavera fresco en San Juan. Para este lunes 21 de septiembre se prevé una máxima de 22°C con presencia de viento del sector Sur.