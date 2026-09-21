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La primavera arranca con cielo parcialmente nublado y viento moderado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de primavera fresco en San Juan. Para este lunes 21 de septiembre se prevé una máxima de 22°C con presencia de viento del sector Sur.

La primavera y el Día del Estudiante arrancan con condiciones meteorológicas agradables pero frescas en la provincia de San Juan. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el reporte de las 06:00 horas, se espera una jornada de festejos al aire libre marcada por el viento del sector Sur y temperaturas moderadas.

El termómetro registrará una temperatura máxima de 22°C por la tarde, tras haber iniciado las primeras horas con una mínima de 12°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el lunes 21 de septiembre, acompañando las actividades recreativas de la fecha.

Respecto al viento, se detectaron ráfagas sostenidas del sector Sur a 26 km/h desde la mañana, lo que generó un ambiente fresco en las primeras horas del día. En tanto, la humedad relativa se ubica en un 41% y la presión en 940.5 hPa, con visibilidad óptima de 15 kilómetros.

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