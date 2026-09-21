La primavera arranca con cielo parcialmente nublado y viento moderado

El termómetro registrará una temperatura máxima de 22°C por la tarde, tras haber iniciado las primeras horas con una mínima de 12°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el lunes 21 de septiembre, acompañando las actividades recreativas de la fecha.

Respecto al viento, se detectaron ráfagas sostenidas del sector Sur a 26 km/h desde la mañana, lo que generó un ambiente fresco en las primeras horas del día. En tanto, la humedad relativa se ubica en un 41% y la presión en 940.5 hPa, con visibilidad óptima de 15 kilómetros.