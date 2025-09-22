"
Sancionaron a menores que usaron IA para crear imágenes sexuales de sus compañeras

La Justicia de Corrientes intervino en un caso de violencia digital que involucró a dos adolescentes de 15 años y la creación de imágenes sexuales falsas de compañeras mediante inteligencia artificial. Se dictaron medidas educativas y se ordenó el bloqueo de un sitio web que difundía este contenido.

En un hecho sin precedentes en la ciudad de Goya, Corrientes, la Justicia provincial actuó en un caso de violencia digital que afectó a varias adolescentes. Dos jóvenes de 15 años fueron señaladas como responsables de manipular imágenes de compañeras mediante inteligencia artificial (IA) para exhibirlas en contextos sexuales.

La jueza María Gabriela Dadone, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, explicó que los adolescentes resultan inimputables en sede penal debido a su edad. Sin embargo, el caso fue abordado de manera inmediata desde el fuero de familia con un enfoque integral, priorizando la protección de la dignidad y la integridad de las víctimas. “Este es un caso que afecta la dignidad y la integridad de varias adolescentes y que no puede quedar sin respuesta. Por eso dispusimos una serie de medidas educativas, terapéuticas y de concientización”, señaló la magistrada.

En paralelo, la jueza Marta Rut Legarreta resolvió bloquear un sitio web que generaba imágenes de desnudez falsas usando inteligencia artificial, aprovechando los rostros de adolescentes sin consentimiento para crear contenido sexual simulado. La medida se adoptó luego de que el Ministerio Público Fiscal provincial informara sobre la difusión de este contenido a través de WhatsApp.

Legarreta explicó que “el daño concreto se produjo por el funcionamiento de esta aplicación, que permite crear y compartir contenido sexual simulado sin verificar edad ni consentimiento”. Además, destacó los riesgos que conlleva el entorno digital, especialmente para niños y adolescentes: “El entorno digital no garantiza barreras efectivas de edad ni consentimiento, lo que expone particularmente a los menores a formas modernas de violencia simbólica, digital y psicológica”.

Como parte de las medidas, se solicitó con carácter urgente la intervención del ENACOM para bloquear el acceso desde Argentina al sitio web y a sus servidores DNS. Asimismo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) fue instruida para colaborar en la investigación y promover acciones que permitan identificar a los responsables de esta práctica delictiva.

El caso tuvo su origen en la denuncia de un progenitor, quien informó sobre la aplicación utilizada para manipular imágenes de menores, generando contenido falso y comprometedor. Un informe del Área de Seguridad Informática del Poder Judicial detalló que la herramienta emplea modelos avanzados de IA para eliminar digitalmente ropa en fotografías reales, generando imágenes manipuladas que violan la privacidad y dignidad de las personas.

El informe pericial también subrayó que el sitio carecía de controles de edad, almacenamiento seguro y transparencia sobre sus desarrolladores, lo que incrementa los riesgos de abuso, acoso y difusión no consentida de contenido íntimo. La medida judicial de bloqueo regirá hasta que se acredite el cese del riesgo de daño, priorizando el interés superior de las adolescentes afectadas.

