Sancionaron a menores que usaron IA para crear imágenes sexuales de sus compañeras

image

Legarreta explicó que “el daño concreto se produjo por el funcionamiento de esta aplicación, que permite crear y compartir contenido sexual simulado sin verificar edad ni consentimiento”. Además, destacó los riesgos que conlleva el entorno digital, especialmente para niños y adolescentes: “El entorno digital no garantiza barreras efectivas de edad ni consentimiento, lo que expone particularmente a los menores a formas modernas de violencia simbólica, digital y psicológica”.

Como parte de las medidas, se solicitó con carácter urgente la intervención del ENACOM para bloquear el acceso desde Argentina al sitio web y a sus servidores DNS. Asimismo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) fue instruida para colaborar en la investigación y promover acciones que permitan identificar a los responsables de esta práctica delictiva.

El caso tuvo su origen en la denuncia de un progenitor, quien informó sobre la aplicación utilizada para manipular imágenes de menores, generando contenido falso y comprometedor. Un informe del Área de Seguridad Informática del Poder Judicial detalló que la herramienta emplea modelos avanzados de IA para eliminar digitalmente ropa en fotografías reales, generando imágenes manipuladas que violan la privacidad y dignidad de las personas.

El informe pericial también subrayó que el sitio carecía de controles de edad, almacenamiento seguro y transparencia sobre sus desarrolladores, lo que incrementa los riesgos de abuso, acoso y difusión no consentida de contenido íntimo. La medida judicial de bloqueo regirá hasta que se acredite el cese del riesgo de daño, priorizando el interés superior de las adolescentes afectadas.