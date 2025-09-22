"La asistencia de EE.UU. para la Argentina será grande y contundente"

Dentro del diálogo con medios, Bessent sostuvo que no advierte riesgo de contagio financiero por la crisis actual en Argentina, al tiempo que analizó el resquemor existente en los mercados: “No creo que se hayan cometido errores, pero los mercados se han excedido en la reacción”, declaró. El secretario expuso que Washington observa la evolución del panorama financiero argentino sin cambios en la confianza respecto de las reformas impulsadas localmente.

Como parte de este contexto, el titular del Tesoro señaló que Estados Unidos mantuvo comunicación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para conversar sobre el caso argentino. “Hablé con Georgieva sobre el caso argentino y estoy satisfecho con su posición”, dijo Bessent, en una declaración recogida por Reuters. El funcionario subrayó que el FMI se muestra reacio a disponer ajustes en los programas vigentes en Argentina antes de las elecciones locales. “El FMI no puede realizar ajustes en el programa de Argentina”, remarcó.

Bessent agregó también que notificó a otros ministerios de Economía de diferentes países sobre la situación argentina y consideró que “algunos también podrían respaldar” futuras acciones de apoyo, de acuerdo con la información transmitida por Reuters. El alcance de la estrategia deliberada por Washington contempla, dicho por el propio secretario, la posibilidad de ampliar la coalición de respaldo si las circunstancias lo requieren.

Otro de los puntos abordados incluyó la visión de la administración estadounidense sobre el mapa político regional. El secretario sostuvo: “Vemos un giro hacia la derecha en otros países de América Latina, incluida Colombia; queremos consolidar eso”, según lo indica el despacho de Reuters.

El presidente argentino, Javier Milei, se dirige a Nueva York para una serie de reuniones clave con su par estadounidense, Donald Trump, y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Durante su viaje, la agenda se centra en la posibilidad de nuevos esquemas de asistencia financiera, tema sobre el que Buenos Aires sostiene múltiples negociaciones con Washington, según comunicó el propio mandatario.

La coyuntura argentina suma, en estas semanas, la volatilidad del tipo de cambio y la caída de las reservas en el Banco Central, escenario que se ha visto potenciado tras la derrota legislativa oficialista en la provincia de Buenos Aires. Los agentes de mercado observan con atención la inminente reunión entre Milei y Trump como un punto de inflexión sobre la continuidad de diversas políticas de estabilización en el corto plazo.