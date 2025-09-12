Trabajadores del Garrahan iniciaron un paro de 48 horas

“El hospital se está hundiendo”: alarma de los gremios

“El hospital necesita un salvataje del Gobierno nacional, porque se está hundiendo”, expresó con crudeza Norma Lezana, secretaria general de la APyT, al confirmar la medida de fuerza. Según indicó, cada semana se registran nuevas renuncias de profesionales, lo que compromete la atención de pacientes de alta complejidad provenientes de todo el país.

“Estábamos convencidos de que había que luchar por esta ley. Se están yendo médicos, faltan insumos, el edificio tiene goteras. Es una situación desesperante”, detalló Lezana. Durante el paro, aclaró, solo funcionarán las guardias y se garantizarán las internaciones, pero no habrá atención en consultorios externos ni cirugías programadas.

Además, anticipó que el próximo lunes los gremios realizarán una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a organizaciones universitarias y de la salud pública, para exigir que los diputados y senadores traten de manera urgente el veto presidencial y lo rechacen.

Qué decía la ley vetada por Milei

La ley de emergencia pediátrica, impulsada por legisladores de distintos bloques y aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, incluía dos medidas centrales: una recomposición salarial para los trabajadores de hospitales pediátricos; y una actualización de las partidas presupuestarias para mejorar su infraestructura y funcionamiento.

El proyecto había surgido como respuesta a una crisis creciente en los principales hospitales del país, donde la falta de fondos y la depreciación de los salarios provocaron renuncias masivas, dificultades para cubrir guardias y un deterioro de la calidad de atención a la población infantil.

El veto presidencial, sin embargo, argumentó que la norma implicaba una “afectación significativa a las cuentas públicas” y podía generar un “efecto cascada” sobre otros sectores. En el decreto, el Ejecutivo advirtió que la ley “incrementaría compromisos de erogación sin fuentes de financiamiento nuevas” y defendió la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal”.

Reacciones gremiales: bronca, acusaciones y llamado a movilizarse

La decisión de Javier Milei desató una fuerte reacción en el personal del hospital. “El veto generó una bronca terrible en el Garraha. No aceptamos legitimidad a un gobierno desautorizado tras la derrota electoral”, señaló Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

Para el dirigente, el veto “no es una señal de fortaleza, sino un recurso desesperado de un gobierno en crisis”, y afirmó que la recomposición salarial “es una necesidad urgente”.

El plan de lucha: paro, ruidazo nacional y conferencia frente al Congreso

El conflicto no se limitará al paro de este viernes. Las organizaciones gremiales delinearon un plan de lucha que incluirá protestas callejeras y actos públicos.

Este viernes 12, a las 20 horas, realizarán un “Ruidazo Nacional” con epicentro en el Garrahan -que estará de paro- y en distintas universidades, esquinas y plazas de todo el país.

El lunes 15 brindarán una conferencia de prensa frente al Congreso junto a estudiantes, docentes y organizaciones de la salud pública, con el objetivo de exigir que el Parlamento trate en forma conjunta los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario .

Además, adelantaron que cuando la Cámara de Diputados trate el veto presidencial, habrá manifestaciones en todo el país.

“Este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles”, lanzó Lezana, visiblemente indignada.