Salarios vs inflación febrero 2026: cuánto perdieron los ingresos

La excepción se dio en el sector informal, que registró un incremento del 4,6% mensual, superando la inflación de febrero. Sin embargo, este comportamiento no logra compensar la tendencia general de deterioro en los ingresos formales.

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En el desglose por niveles del Estado, también se observaron diferencias. A nivel nacional, los salarios apenas crecieron un 0,6%, mientras que en las provincias el aumento fue del 2,9%, en línea con la inflación.

El panorama se agrava al observar la evolución acumulada. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios registrados arrastran una caída del 8,9%, lo que explica en parte la retracción del consumo.

En términos interanuales, la brecha también es significativa: los salarios registrados subieron un 27,5% frente a una inflación del 33,1%, lo que implica una pérdida cercana a seis puntos en un año.

La tendencia no muestra señales de reversión inmediata. Con una inflación de marzo que alcanzó el 3,4%, los analistas anticipan que la caída del salario real podría extenderse en los próximos meses, en un contexto económico que sigue presionando sobre los ingresos.