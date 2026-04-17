Salarios vs inflación febrero 2026: cuánto perdieron los ingresos

Los salarios volvieron a quedar por debajo de la inflación en febrero y profundizaron la pérdida de poder adquisitivo. Según informó el INDEC, el índice salarial creció un 2,4% en el segundo mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,9%.
El impacto fue más marcado en el empleo registrado, donde los ingresos aumentaron en promedio un 1,8%, lo que implicó una caída real de 1,1 puntos porcentuales. De esta manera, los trabajadores formales acumulan cuatro meses consecutivos sin lograr ganarle a la inflación.
Dentro de ese segmento, el sector privado registrado tuvo el peor desempeño, con una suba del 1,6%, mientras que el empleo público alcanzó el 2,3%. En ambos casos, los incrementos quedaron por debajo del avance de los precios.
La excepción se dio en el sector informal, que registró un incremento del 4,6% mensual, superando la inflación de febrero. Sin embargo, este comportamiento no logra compensar la tendencia general de deterioro en los ingresos formales.
En el desglose por niveles del Estado, también se observaron diferencias. A nivel nacional, los salarios apenas crecieron un 0,6%, mientras que en las provincias el aumento fue del 2,9%, en línea con la inflación.
El panorama se agrava al observar la evolución acumulada. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios registrados arrastran una caída del 8,9%, lo que explica en parte la retracción del consumo.
En términos interanuales, la brecha también es significativa: los salarios registrados subieron un 27,5% frente a una inflación del 33,1%, lo que implica una pérdida cercana a seis puntos en un año.
La tendencia no muestra señales de reversión inmediata. Con una inflación de marzo que alcanzó el 3,4%, los analistas anticipan que la caída del salario real podría extenderse en los próximos meses, en un contexto económico que sigue presionando sobre los ingresos.