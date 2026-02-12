Reforma laboral: el oficialismo logró la media sanción en el Senado

image

En paralelo, los gremios también obtuvieron compromisos, como la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales y del aporte solidario, aunque mantienen su rechazo a otros puntos de la reforma.

Entre los votos negativos se ubicaron los senadores del bloque Justicialista, el legislador santiagueño Gerardo Zamora y los cinco integrantes de Convicción Federal.

Celebración oficialista

Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró el resultado en sus redes sociales con un mensaje escueto: “HISTÓRICO. ¡VLLC!”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el avance como “el primer paso hacia un cambio histórico”

En el palco del recinto estuvieron presentes Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la sesión.

Defensa del proyecto

Durante el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que busca “simplificar el sistema laboral”. “No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas”, afirmó, al tiempo que remarcó que hace más de una década no se genera empleo formal en el país.

“La Argentina necesita competitividad para crear trabajo privado y dar libertad a la gente”, expresó, al cuestionar el modelo anterior.

Próximos pasos

Con la aprobación en general, el Senado avanzó con la votación en particular de cada artículo. Mientras tanto, distintos sectores anticiparon movilizaciones y protestas para este fin de semana frente al Congreso.

La reforma ahora deberá completar su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley, en medio de un escenario político y social marcado por tensiones y negociaciones permanentes.