Reforma laboral: el oficialismo logró la media sanción en el Senado
Con 42 votos afirmativos, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Tras más de 10 horas de debate, el oficialismo celebró un avance clave y ahora se vota artículo por artículo.
Tras una extensa sesión que se prolongó por más de diez horas, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, con 42 votos afirmativos, 30 negativos y ninguna abstención.
La iniciativa, presentada como una ley de “modernización laboral”, obtuvo así la media sanción y comenzó a ser debatida en particular, capítulo por capítulo, durante la madrugada de este jueves.
El resultado representó un fuerte respaldo político para el Gobierno nacional, que debió aceptar más de 20 modificaciones al proyecto original para garantizar los apoyos necesarios. Las principales concesiones estuvieron dirigidas a los gobernadores, quienes lograron asegurar que no habrá recortes en el Impuesto a las Ganancias, clave para las finanzas provinciales.
En paralelo, los gremios también obtuvieron compromisos, como la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales y del aporte solidario, aunque mantienen su rechazo a otros puntos de la reforma.
Entre los votos negativos se ubicaron los senadores del bloque Justicialista, el legislador santiagueño Gerardo Zamora y los cinco integrantes de Convicción Federal.
Celebración oficialista
Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró el resultado en sus redes sociales con un mensaje escueto: “HISTÓRICO. ¡VLLC!”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el avance como “el primer paso hacia un cambio histórico”
En el palco del recinto estuvieron presentes Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la sesión.
Defensa del proyecto
Durante el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que busca “simplificar el sistema laboral”. “No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas”, afirmó, al tiempo que remarcó que hace más de una década no se genera empleo formal en el país.
“La Argentina necesita competitividad para crear trabajo privado y dar libertad a la gente”, expresó, al cuestionar el modelo anterior.
Próximos pasos
Con la aprobación en general, el Senado avanzó con la votación en particular de cada artículo. Mientras tanto, distintos sectores anticiparon movilizaciones y protestas para este fin de semana frente al Congreso.
La reforma ahora deberá completar su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley, en medio de un escenario político y social marcado por tensiones y negociaciones permanentes.