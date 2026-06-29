El INDEC confirmó una caída de la actividad, aunque sigue arriba en la comparación anual

Ambos rubros tuvieron un impacto significativo sobre el resultado general y aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Otros sectores también mostraron mejoras frente al mismo período del año anterior. Electricidad, gas y agua registró un incremento del 6,4%; la intermediación financiera avanzó 4,5%; transporte y comunicaciones creció 2%; y servicios sociales y de salud tuvo una suba del 0,8%.

La industria y el comercio volvieron a mostrar bajas

El informe del INDEC también reflejó sectores que continuaron con dificultades. La industria manufacturera cayó 2,9% interanual, mientras que comercio mayorista, minorista y reparaciones registró una baja del 3,2%.

La construcción también mostró una contracción del 1,8%, al igual que administración pública (-1,3%), otras actividades de servicios (-1,7%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,2%).

El mayor retroceso se observó en la pesca, que tuvo una caída interanual del 28,4%.

Los datos muestran una economía con señales mixtas: mientras algunos sectores vinculados a la producción primaria y los recursos naturales sostienen el crecimiento, otras actividades relacionadas con el consumo interno y la actividad urbana todavía permanecen en terreno negativo.