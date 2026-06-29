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El INDEC confirmó una caída de la actividad, aunque sigue arriba en la comparación anual

El EMAE registró una baja mensual del 1,5%, aunque creció 1,6% frente al mismo mes del año pasado, según informó el INDEC.

La actividad económica registró una desaceleración en abril y cortó la recuperación que había mostrado en marzo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una caída del 1,5% en la comparación contra el mes anterior.

El dato marcó un contraste con marzo, cuando la economía había registrado una mejora del 3,5%. Sin embargo, el indicador mantuvo una variación positiva en la comparación interanual: creció 1,6% respecto de abril del año pasado.

El crecimiento anual estuvo impulsado principalmente por dos sectores clave. La actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 10,9%, mientras que la explotación de minas y canteras mostró una expansión del 17,1%.

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Ambos rubros tuvieron un impacto significativo sobre el resultado general y aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Otros sectores también mostraron mejoras frente al mismo período del año anterior. Electricidad, gas y agua registró un incremento del 6,4%; la intermediación financiera avanzó 4,5%; transporte y comunicaciones creció 2%; y servicios sociales y de salud tuvo una suba del 0,8%.

La industria y el comercio volvieron a mostrar bajas

El informe del INDEC también reflejó sectores que continuaron con dificultades. La industria manufacturera cayó 2,9% interanual, mientras que comercio mayorista, minorista y reparaciones registró una baja del 3,2%.

La construcción también mostró una contracción del 1,8%, al igual que administración pública (-1,3%), otras actividades de servicios (-1,7%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,2%).

El mayor retroceso se observó en la pesca, que tuvo una caída interanual del 28,4%.

Los datos muestran una economía con señales mixtas: mientras algunos sectores vinculados a la producción primaria y los recursos naturales sostienen el crecimiento, otras actividades relacionadas con el consumo interno y la actividad urbana todavía permanecen en terreno negativo.

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