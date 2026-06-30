Con una audiencia decisiva en puerta, la familia de Lucía Rubiño vuelve a reclamar justicia

"Hay que dejar claro que el punto de partida son las marchas y las movilizaciones cuando el hecho recién sucede, pero la lucha verdadera es también en el día a día, lejos de las cámaras y los micrófonos. Se trata de no callarse frente a las injusticias cotidianas, por más normalizadas que parezcan", expresó.

También compartió una reflexión sobre el impacto irreparable que dejó la pérdida de su hija. "Ya no espero nada para mí. Lo que me quitaron no vuelve, y sé perfectamente que no hay sentencia, castigo ni tribunal en el mundo que pueda deshacer el daño que ya está hecho", manifestó.

La audiencia tiene como protagonista a N.M., el único imputado en el expediente, quien enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual. La familia considera que esta instancia resulta determinante para el avance del proceso judicial y, por ese motivo, convocó a acompañar el reclamo frente a los Tribunales de Flagrancia.

La investigación se originó tras la muerte de Lucía, ocurrida en octubre de 2023, cuando la adolescente se encontraba sobre la vereda de la casa de una amiga, en el barrio Profesional, en Rivadavia.

De acuerdo con la acusación, fue embestida por un Renault Sandero conducido por N.M.. Minutos antes, vecinos habían alertado a la Policía sobre la realización de presuntas picadas en la zona.

La situación del otro conductor investigado

En una causa tramitada por separado, Juan Pablo Echegaray fue sobreseído luego de que la Fiscalía entendiera que no existían elementos suficientes para atribuirle una participación penal en el hecho.

La decisión fue apelada por la familia Rubiño, aunque posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Ahora, todas las miradas vuelven a centrarse en el proceso que tiene como único acusado a N.M., mientras la familia insiste en mantener vigente el reclamo de justicia por la muerte de Lucía.