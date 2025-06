Piden que al reanudar el juicio, las hijas de Diego declaren en Cámara Gesell

Gasparini explicó que se está "hablando de la muerte de su papá, por lo que están viviendo y reviviendo la muerte de Maradona".

"Esto es traumático y deja huellas. Es revictimizante, traumatizante y puede tener consecuencias como ansiedad, depresión y descomposición, como le pasó a Gianinna y a Dalma", precisó la psicóloga.

Asimismo, añadió: "Es grave lo que está sucediendo y me resulta preocupante que la Justicia no esté mirando a estos familiares. Se entiende que la víctima principal en este juicio es Diego Maradona, pero a las personas que sufren su muerte, que no saben si hubo mala praxis, homicidio, les impacta y se debe contemplar eso".

Además, afirmó que "hay una ley nacional de Derechos y Garantías a las víctimas, que resguarda tanto a víctimas como a los familiares y que se usó mucho con la tragedia de Once, con víctimas de trata, de violencia de género, de femicidios, para acompañar a esas personas que realmente son vulnerables".

"Me parecería muy adecuado, dadas las condiciones de la popularidad del caso, que se respeten esos derechos. Acá falló la Justicia porque una jueza en lugar de cumplir con sus funciones estaba haciendo un documental. Entonces, lo que no pudo evitar la Justicia, lo tiene que reparar", sostuvo Gasparini, que además es especialista en la problemática de Trata de Personas, Género y Derecho.

Y cerró: "Es un recurso, una herramienta importantísima que ojalá pueda llegar a los abogados de Dalma y Gianinna para que se ponga en práctica y así resguardarlas lo mejor que se pueda para no vulnerar sus derechos".