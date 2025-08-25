El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.
Nuevos audios de Spagnuolo: ahora salpicó a Sandra Pettovello y Diana Mondino
El ex titular de ANDIS acusa a Pettovello de "dejarlo expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. También menciona "quilombos grosos" con Mondino.