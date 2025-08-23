Causa por coimas: Spagnuolo y los hermanos Kovalivker no pueden salir del país

El exfuncionario se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron las autoridades policiales, a instancias de lo ordenado por el doctor Casanello.

También se le incautó una computadora y documentación, mientras que en la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina. En las oficinas de esa institución privada personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Durante estas últimas horas fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS. La prohibición de salir del país afecta a los tres hermanos que tienen el control de la droguería.

Sin embargo, el operativo de este viernes se focalizó en Emmanuel, quien se estaba yendo en un auto y en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

"La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ´escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traes a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia´. Por teléfono. Así se están manejando", decía Spagnuolo en los audios que se filtraron esta semana.