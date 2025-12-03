Milei celebró la primera minoría en Diputados: cómo se conforma la Cámara

El clima político dentro del recinto reflejó esa disputa. El oficialismo celebró la consolidación de su bloque, mientras que la oposición cuestionó la estrategia que llevó a LLA a restar respaldos ajenos y sumar a los propios. La sesión preparatoria funcionó así como el punto de partida del ciclo legislativo 2026, que exigirá acuerdos transversales, negociaciones constantes y mayorías frágiles para avanzar con la agenda del Ejecutivo.

Cómo queda la nueva composición de Diputados

Con los movimientos confirmados, la distribución de fuerzas quedó de la siguiente manera:

La Libertad Avanza: 95 diputados

Unión por la Patria: 93

Provincias Unidas: 18

PRO: 12

Innovación Federal: 7

UCR: 6

Coherencia: 4

Frente de Izquierda: 4

Independencia: 3

Elijo Catamarca: 3

Encuentro Federal: 2

Coalición Cívica: 2

PJ San Luis: 2

MID: 2

Producción y Trabajo: 2

La Neuquinidad: 1

Defendamos Córdoba: 1

Tras la jura, el cuerpo deberá avanzar con la elección de autoridades, un paso central para definir el funcionamiento interno durante el próximo período parlamentario.

La euforia oficialista se evidenció en los palcos. Milei siguió la sesión junto a su hermana Karina, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli. Desde su entorno destacaron que la primera minoría es el resultado de una “ingeniería parlamentaria” que incluyó negociaciones, acuerdos y puentes tendidos en las últimas semanas.

image

En ese contexto, el PRO y la UCR rechazaron sumarse al bloque Provincias Unidas, que buscaba conformar una bancada de 40 escaños. Finalmente, fue el PRO quien absorbió a los legisladores “disponibles”, manteniendo su propio espacio con aliados del MID y estructuras provinciales.

La jornada también estuvo atravesada por polémicas. Los exabruptos del diputado radical Gerardo Cipolini, captados por micrófonos abiertos mientras comentaba de manera inapropiada sobre la apariencia de sus colegas mujeres, generaron repudio dentro y fuera del recinto. La diputada Cecilia Moreau salió al cruce y calificó sus dichos como “repudiables”.

image

Otro episodio relevante fue la situación de Lorena Villaverde, diputada de LLA y senadora electa por Río Negro, quien renunció a su banca en la Cámara Alta antes de asumir. Su desembarco en el Senado había sido impugnado por sectores del kirchnerismo debido a una causa de narcotráfico de 2002 en Estados Unidos, por la que fue detenida y condenada. Villaverde retiró su renuncia en Diputados y seguirá ocupando su banca hasta 2027.

La Cámara baja encara ahora un período decisivo. Desde el 10 de diciembre, los nuevos diputados deberán discutir el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Milei, en un contexto de bloques fragmentados, tensiones internas y un oficialismo que, aun con la primera minoría, necesitará construir acuerdos permanentes para avanzar en su agenda legislativa.