Milei celebró la primera minoría en Diputados: cómo se conforma la Cámara
La jura de 127 diputados expuso un Congreso reconfigurado: LLA logró la primera minoría con 95 bancas y Milei asistió para celebrar un movimiento clave de ingeniería parlamentaria.
La Cámara de Diputados realizó este miércoles la sesión preparatoria en la que juraron los 127 legisladores electos el 26 de octubre, un paso formal previo a la asunción definitiva del 10 de diciembre. El presidente Javier Milei asistió al recinto en una jornada marcada por fuertes tensiones políticas y una reconfiguración profunda del mapa parlamentario.
La presencia del mandatario coincidió con un movimiento decisivo dentro del Congreso: La Libertad Avanza consolidó la primera minoría con 95 diputados, mientras Unión por la Patria quedó con 93 escaños tras la salida de tres legisladores de Catamarca. Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot anunciaron la creación del bloque “Elijo Catamarca”, decisión que debilitó al peronismo y fortaleció la posición oficialista.
A ese cambio se sumó la incorporación de Francisco Morchio a LLA, quien dejó el bloque Encuentro Federal para alinearse con el Gobierno. La jugada terminó de sellar la primacía libertaria en la Cámara baja, un objetivo que la Casa Rosada venía trabajando con intensidad en los últimos días.
El clima político dentro del recinto reflejó esa disputa. El oficialismo celebró la consolidación de su bloque, mientras que la oposición cuestionó la estrategia que llevó a LLA a restar respaldos ajenos y sumar a los propios. La sesión preparatoria funcionó así como el punto de partida del ciclo legislativo 2026, que exigirá acuerdos transversales, negociaciones constantes y mayorías frágiles para avanzar con la agenda del Ejecutivo.
Cómo queda la nueva composición de Diputados
Con los movimientos confirmados, la distribución de fuerzas quedó de la siguiente manera:
La Libertad Avanza: 95 diputados
Unión por la Patria: 93
Provincias Unidas: 18
PRO: 12
Innovación Federal: 7
UCR: 6
Coherencia: 4
Frente de Izquierda: 4
Independencia: 3
Elijo Catamarca: 3
Encuentro Federal: 2
Coalición Cívica: 2
PJ San Luis: 2
MID: 2
Producción y Trabajo: 2
La Neuquinidad: 1
Defendamos Córdoba: 1
Tras la jura, el cuerpo deberá avanzar con la elección de autoridades, un paso central para definir el funcionamiento interno durante el próximo período parlamentario.
La euforia oficialista se evidenció en los palcos. Milei siguió la sesión junto a su hermana Karina, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli. Desde su entorno destacaron que la primera minoría es el resultado de una “ingeniería parlamentaria” que incluyó negociaciones, acuerdos y puentes tendidos en las últimas semanas.
En ese contexto, el PRO y la UCR rechazaron sumarse al bloque Provincias Unidas, que buscaba conformar una bancada de 40 escaños. Finalmente, fue el PRO quien absorbió a los legisladores “disponibles”, manteniendo su propio espacio con aliados del MID y estructuras provinciales.
La jornada también estuvo atravesada por polémicas. Los exabruptos del diputado radical Gerardo Cipolini, captados por micrófonos abiertos mientras comentaba de manera inapropiada sobre la apariencia de sus colegas mujeres, generaron repudio dentro y fuera del recinto. La diputada Cecilia Moreau salió al cruce y calificó sus dichos como “repudiables”.
Otro episodio relevante fue la situación de Lorena Villaverde, diputada de LLA y senadora electa por Río Negro, quien renunció a su banca en la Cámara Alta antes de asumir. Su desembarco en el Senado había sido impugnado por sectores del kirchnerismo debido a una causa de narcotráfico de 2002 en Estados Unidos, por la que fue detenida y condenada. Villaverde retiró su renuncia en Diputados y seguirá ocupando su banca hasta 2027.
La Cámara baja encara ahora un período decisivo. Desde el 10 de diciembre, los nuevos diputados deberán discutir el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Milei, en un contexto de bloques fragmentados, tensiones internas y un oficialismo que, aun con la primera minoría, necesitará construir acuerdos permanentes para avanzar en su agenda legislativa.