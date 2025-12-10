Milei participó de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El conmovedor discurso de la hija de María Corina Machado

Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, por la persecución del chavismo.

La hija de Machado dio un fuerte discurso, en el que acusó a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad: “Edmundo González Urrutia ganó (las elecciones) con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror".

La mujer advirtió: “Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

Luego Sosa anticipó, en un fuerte mensaje de esperanza: “Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres".

La mujer destacó: “Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música. Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa”.