Milei saludó a Bolsonaro: "Felicidades, querido amigo"

La relación entre el presidente argentino y el hijo de Jair Bolsonaro es de una fuerte amistad personal y de una estrecha vinculación ideológica ya que ambos dirigentes se consideran actores importantes en el avance de la derecha conservadora en Latinoamerica.

Simultáneamente, consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de "ladrón" y "comunista", en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, el Presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el "tijeretazo" del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.

Este domingo, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro replicó ante la prensa la habitual frase de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, y elogió las políticas de su gestión implementadas en Argentina.