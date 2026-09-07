Alberto Fernández comparó a Milei con Galtieri y dijo que Argentina está "absolutamente desarmada"

Uno de los puntos más duros de la entrevista estuvo dirigido a la política de defensa del Gobierno. Fernández ironizó sobre la posibilidad de que el Reino Unido tome como una amenaza los anuncios de Milei y aseguró que la Argentina se encuentra en una situación militar muy débil.

“Que Inglaterra no se preocupe porque la Argentina está absolutamente desarmada”, afirmó.

El expresidente apuntó particularmente contra la compra de 24 aviones F-16 realizada por la administración libertaria. Cuestionó la antigüedad de las aeronaves y sostuvo que llegaron al país sin parte de la tecnología asociada a su configuración original.

Fernández calificó la operación como “un desfalco” y sostuvo que el problema central no está en la reacción británica sino en la política de defensa que lleva adelante el Gobierno.

La comparación con Galtieri que lanzó el expresidente

Fernández también vinculó el discurso de Milei con uno de los episodios más traumáticos de la historia argentina reciente: la decisión de la dictadura de ocupar las islas en 1982.

Al referirse a la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, planteó que no considera realista que Washington modifique su vínculo estratégico con Londres a raíz del reclamo argentino por Malvinas. “Eso lo creyeron solamente dos energúmenos: uno se llamó Galtieri y el otro se llamó Milei”, lanzó.

El exmandatario sostuvo que ambos casos parten de una lectura equivocada sobre la relación de fuerzas internacionales y cuestionó que el Gobierno presente sus anuncios como si implicaran un cambio concreto en el escenario diplomático.

Fernández reivindicó su propia posición sobre las islas

En medio de sus críticas, el expresidente buscó diferenciarse del Gobierno y aseguró que durante su mandato mantuvo el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.

Recordó que planteó la cuestión en Naciones Unidas y en otros encuentros internacionales, además de mencionar la reunión que mantuvo con el entonces primer ministro británico Boris Johnson durante una cumbre del G7. “La Argentina no ha cedido nunca su reclamo por el tema Malvinas”, afirmó.

Fernández también cuestionó que Milei presente su postura como una novedad histórica. Para el exmandatario, la reivindicación argentina sobre las islas forma parte de una política de Estado que atraviesa a los gobiernos desde la recuperación democrática.

El exmandatario cuestionó las nuevas sanciones

Otro de los anuncios de Milei que recibió críticas de Fernández fue el endurecimiento de las medidas contra empresas y países que participen de actividades consideradas ilegales en las aguas que rodean las Malvinas.

El expresidente aseguró que una parte de esas medidas ya había sido aplicada durante su gestión y puso como ejemplo la sanción contra una compañía vinculada con actividades hidrocarburíferas en el área.

Por eso, calificó las nuevas medidas como parte de una “ficción” con la que, según su interpretación, el Gobierno intenta presentar como novedosas decisiones que ya habían sido adoptadas anteriormente.

La base naval de Tierra del Fuego también generó una disputa

Fernández tampoco dejó pasar el anuncio de Milei sobre la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

El exmandatario sostuvo que la obra había sido impulsada durante su administración y aseguró que su financiamiento debía realizarse mediante el Fondo Nacional de la Defensa, conocido como Fondef.

Según Fernández, la actual gestión redujo ese fondo y frenó la construcción, para luego retomar el proyecto dentro de una estrategia que incluye una mayor cooperación militar con Estados Unidos.

El expresidente cuestionó además la presencia de la jefa del Comando Sur estadounidense durante una actividad vinculada con la infraestructura militar en el extremo sur argentino.

La selección y el gesto por Malvinas que Fernández destacó

Fernández también introdujo en la discusión el episodio protagonizado por la selección argentina, cuyos jugadores exhibieron una bandera vinculada con el reclamo de soberanía sobre Malvinas después de un partido contra Inglaterra.

Para el exmandatario, aquella escena tuvo una repercusión internacional que excedió cualquier declaración política. En contraste, cuestionó que desde el Gobierno se haya buscado desalentar ese tipo de manifestaciones y recordó las críticas posteriores de Milei, quien calificó el episodio como una “chiquilinada”.

Fernández sostuvo que aquel gesto terminó instalando nuevamente la cuestión Malvinas en la agenda internacional y lo consideró más efectivo desde el punto de vista diplomático que los anuncios realizados por el Gobierno.

Santiago Caputo salió a responderle

Las declaraciones del expresidente provocaron una respuesta inmediata desde el entorno de Milei. Santiago Caputo utilizó sus redes sociales para cuestionar la posición de Fernández y lo acusó de adoptar una postura favorable al Reino Unido con el único objetivo de confrontar con el actual Presidente.

“No se me ocurre nada más cipayo que salir a ponerte del lado del Reino Unido simplemente para oponerse al Presidente Javier G. Milei”, escribió el asesor presidencial.