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Milei recibió a Peter Thiel, fundador de PayPal y aliado de Trump

El encuentro en la Casa Rosada duró una hora y habría sobrevolado la idea de un posible acuerdo comercial. El magnate tiene una gran influencia en la industria tecnológica y apoya las políticas del republicano.

Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada al empresario estadounidense vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación Peter Thiel para dialogar sobre posibles inversiones. De la cita también participó el canciller, Pablo Quirno.

El encuentro duró una hora, se mencionó la posibilidad de que se puedan plasmar acuerdos comerciales con el magnate, aunque de momento no trascendieron detalles del posible pacto.

Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

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La figura del empresario creció primero por ser uno de los fundadores de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.

A nivel político, se destaca por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos. Su pensamiento combina defensa del libre mercado, crítica a las instituciones tradicionales y una visión donde la tecnología cumple un rol central en el futuro de las sociedades.

La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.

Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

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