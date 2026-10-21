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Revuelo en los medios de España por los insultos de Milei a periodistas locales

Le dijo “corta intelectualmente” y “miserable política” a una cronista de la cadena Ser por una pregunta que no le gustó; el viaje del Presidente domina la agenda mediática en Madrid

La prensa española conoce a Javier Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y por su amistad con Santiago Abascal, líder de Vox, pero nunca lo había sufrido en carne propia. El Presidente insultó hoy a periodistas españoles después del acto Nueva Economía Fórum. Cuando estaba saliendo del Real Casino de Madrid, el libertario se frenó para responder a periodistas que lo estaban esperando.

¿Cree que su visita la resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?, preguntó la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser, la radio más escuchada de España. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le respondió.

La pregunta respondía al hecho de que Abascal se excusó de recibirlo en que tenía actos de campaña en el norte de España. Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibirá en una reunión privada y en principio sin cámaras. España está en campaña para las elecciones generales de finales de noviembre y el gobierno socialista de Pedro Sánchez intentó aprovechar la visita de Milei para señalar que, de ganar, sus rivales de la derecha aplicarán un ajuste como el de Argentina.

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De la furia de Milei tampoco se salvó un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, que le preguntó por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes. “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso un slogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le respondió.

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