Revuelo en los medios de España por los insultos de Milei a periodistas locales

¿Cree que su visita la resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?, preguntó la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser, la radio más escuchada de España. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le respondió.

La falta de respeto de Milei a una periodista de la SER tras hacerle una pregunta sobre PP y Vox en un acto:



"Es una visión de gente corta intelectualmente, vale para tu caso"https://t.co/sccUbIKpQf pic.twitter.com/f8tjtfZA9F — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2026

La pregunta respondía al hecho de que Abascal se excusó de recibirlo en que tenía actos de campaña en el norte de España. Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibirá en una reunión privada y en principio sin cámaras. España está en campaña para las elecciones generales de finales de noviembre y el gobierno socialista de Pedro Sánchez intentó aprovechar la visita de Milei para señalar que, de ganar, sus rivales de la derecha aplicarán un ajuste como el de Argentina.