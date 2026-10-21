La prensa española conoce a Javier Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y por su amistad con Santiago Abascal, líder de Vox, pero nunca lo había sufrido en carne propia. El Presidente insultó hoy a periodistas españoles después del acto Nueva Economía Fórum. Cuando estaba saliendo del Real Casino de Madrid, el libertario se frenó para responder a periodistas que lo estaban esperando.
Revuelo en los medios de España por los insultos de Milei a periodistas locales
Le dijo “corta intelectualmente” y “miserable política” a una cronista de la cadena Ser por una pregunta que no le gustó; el viaje del Presidente domina la agenda mediática en Madrid