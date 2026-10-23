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"Queremos evitar otra tragedia", el pedido de la familia de Germán en Jáchal

Amigos y familiares de Germán Galleguillo se manifestaron en Tamberías para pedir que el adolescente de 17 años imputado por su muerte sea trasladado. El jueves 29 habrá una marcha frente a la Legislatura.

Amigos y familiares de Germán Galleguillo se movilizaron este viernes en Tamberías, Jáchal, para reclamar que el adolescente de 17 años imputado por la muerte del joven sea trasladado del domicilio donde permanece.

La protesta se realizó de manera pacífica y contó con la presencia del padre y la hermana de la víctima, que pidieron una respuesta de las autoridades judiciales.

La concentración comenzó pasadas las 10.30 en la calle Eugenio Flores, cerca de la vivienda donde se encuentra el menor. Los manifestantes se ubicaron a un costado de la calzada y evitaron interrumpir el tránsito. Efectivos de la Subcomisaría de Villa Mercedes estuvieron en el lugar para prevenir incidentes.

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Ángel Galleguillo, padre del joven fallecido, explicó que el reclamo apunta a que el adolescente sea trasladado al complejo Nazario Benavídez. “Lo que no queremos es que esté acá. Queremos que lo saquen urgente”, expresó ante la prensa local.

Yamila Galleguillo, hermana de Germán, señaló que vive cerca del lugar y que la situación genera malestar entre los familiares y allegados. También explicó que la presencia de la familia buscó contener a los amigos del joven y evitar que la indignación derivara en hechos de violencia.

“Hemos tenido que venir a acompañar a los chicos porque ellos quieren venir a sacarlo. Queremos evitar otra tragedia, que se manifiesten, pero tranquilos”, sostuvo.

El reclamo se produce mientras continúa el proceso judicial por la muerte de Germán. La familia pide que el adolescente imputado no permanezca en esa zona y que las autoridades definan su traslado, en medio de la tensión que atraviesa el vecindario.

Además, los familiares anunciaron una nueva movilización para el jueves 29 de octubre frente a la Legislatura provincial. La convocatoria busca reunir a allegados y vecinos en un reclamo conjunto de justicia por las muertes de Germán, Martín y Uriel.

FUENTE: Actualidad Jachallera

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