"Queremos evitar otra tragedia", el pedido de la familia de Germán en Jáchal

Ángel Galleguillo, padre del joven fallecido, explicó que el reclamo apunta a que el adolescente sea trasladado al complejo Nazario Benavídez. “Lo que no queremos es que esté acá. Queremos que lo saquen urgente”, expresó ante la prensa local.

Yamila Galleguillo, hermana de Germán, señaló que vive cerca del lugar y que la situación genera malestar entre los familiares y allegados. También explicó que la presencia de la familia buscó contener a los amigos del joven y evitar que la indignación derivara en hechos de violencia.

“Hemos tenido que venir a acompañar a los chicos porque ellos quieren venir a sacarlo. Queremos evitar otra tragedia, que se manifiesten, pero tranquilos”, sostuvo.

El reclamo se produce mientras continúa el proceso judicial por la muerte de Germán. La familia pide que el adolescente imputado no permanezca en esa zona y que las autoridades definan su traslado, en medio de la tensión que atraviesa el vecindario.

Además, los familiares anunciaron una nueva movilización para el jueves 29 de octubre frente a la Legislatura provincial. La convocatoria busca reunir a allegados y vecinos en un reclamo conjunto de justicia por las muertes de Germán, Martín y Uriel.