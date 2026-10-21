Por qué Milei apareció con una venda en el cuello en España

La agenda de Javier Milei en España y la relación con Pedro Sánchez

Durante su visita, el mandatario argentino no mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien sostiene una relación marcada por reiterados cruces públicos. En cambio, sí se reunió con Díaz Ayuso, una de las principales referentes del Partido Popular en España.

Según explicaron desde EFE, desde el Gobierno argentino también habían manifestado informalmente su interés en concretar una audiencia con el rey Felipe VI. Sin embargo, la Casa Real española sostuvo que, de acuerdo con la práctica institucional, un encuentro con el monarca debe estar acompañado por una reunión con el jefe del Ejecutivo. La solicitud no llegó a formalizarse.

En el desayuno informativo, Milei afirmó que mantiene una "excelente relación" con Felipe VI y atribuyó la falta de encuentros a cuestiones de agenda. Además, volvió a cuestionar a Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", y sostuvo que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

El cruce con una periodista española

La visita también estuvo marcada por un intercambio entre Milei y la periodista Julia Molina, de la Cadena SER. La cronista le preguntó si su presencia en España resultaba incómoda para el Partido Popular y Vox, debido a que ambas fuerzas no habían buscado exhibir públicamente su cercanía con el Presidente durante esta visita.

"Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso", respondió el mandatario.

Luego, Molina explicó que su pregunta apuntaba a la recepción de los partidos españoles durante la estadía presidencial. También afirmó que nadie del equipo de Milei se había disculpado por la respuesta.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó la reacción del Presidente y reclamó respeto hacia los trabajadores de prensa. La entidad advirtió que los ataques personales pueden contribuir a deslegitimar e intimidar el ejercicio periodístico.